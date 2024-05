1964 stellte sich der Science-Fiction-Schriftsteller Isaac Asimov nach einem Besuch der Weltausstellung in New York die Welt in 50 Jahren vor: "In der Welt von 2014 wird es nur wenige Routineaufgaben geben, die nicht besser von einer Maschine erledigt werden können als von irgendeinem Menschen. Gadgets werden der Menschheit die mühsamen Arbeiten abnehmen", schrieb der russisch-amerikanische Visionär damals in der "New York Times" .

Die Transformation der Arbeitswelt im Zeitalter der mittlerweile vierten industriellen Revolution, der kommerziellen Anwendung der künstlichen Intelligenz, mag sich somit vielleicht noch nicht vollständig entfaltet haben - Trends lassen sich dennoch eindeutig erkennen. So zeigen Daten der Bundesagentur für Arbeit, die rbb|24 für die Jahre 2018 bis 2023 ausgewertet hat, welche Berufsfelder in Berlin und Brandenburg zu den Gewinnern und welche zu den Verlierern des Wandels in der Arbeitswelt gehören.

Doch nicht jeder Bestandteil von Asimovs verlockender Erzählung des unaufhaltbaren Fortschritts hat sich verwirklicht: Nicht alles wird von Maschinen erledigt. Menschen bauen, schweißen, servieren Getränke und verkaufen immer noch Klamotten, Elektrogeräte und Haushaltsutensilien. Nur eben nicht so oder so oft wie früher.

In den drei IT-Berufsfeldern, Softwareentwicklung und Programmierung, IT-Systemanalyse und IT-Netzwerke gab es in den vergangenen fünf Jahren ein enormes Wachstum in Berlin und Brandenburg. In Berlin sorgte die Softwareentwicklung für ein Plus von 14.250 Arbeitsplätzen und damit ein Wachstum von 79 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Das Berufsfeld der IT-Systemanalyse schuf 5.950 und das der IT-Netzwerke 5.850 neue Arbeitsplätze. Auch Brandenburg brachten die Berufsfelder jeweils 600, 950 und 500 neue Arbeitsplätze.

"Die Digitalisierung von Unternehmen und Verwaltung sorgt für einen zunehmenden Bedarf nach IT-Expertinnen und -Experten", sagt Lydia Erdmann, Referentin Arbeitsrecht beim Digitalverband Bitkom. "Dazu kommt, dass Berlin für Tech-Unternehmen, insbesondere auch für Startups, ein attraktiver und international bekannter Standort ist." Der Bedarf an IT-Fachkräften wird laut Erdmann auch in den kommenden Jahren in Deutschland massiv steigen – "dabei wird die Nachfrage das ebenfalls langsam wachsende Angebot sogar noch deutlich übertreffen."

IT-Berufsfelder scheinen also auch in den kommenden Jahren einen gesicherten Karrierepfad zu versprechen. Auch KI werde daran laut Bitkom nichts ändern können. "KI wird praktisch alle Berufe und Tätigkeiten verändern, auch die IT-Berufe", sagt Erdmann. "Auf der einen Seite werden dadurch insbesondere einfache Tätigkeiten entfallen oder KI als Partner auftreten, etwa bei der Softwareentwicklung, auf der anderen Seite wird aber auch der Bedarf an Beschäftigten mit IT-Kenntnissen steigen und es werden sich neue Berufsbilder entwickeln."