Die Berliner Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem brennenden Dachstuhl in Pankow ausgerückt. Die Feuerwehr ist nach rbb-Informationen mit 80 Einsatzkräften und der Höhenrettung am Einsatzort an der Prenzlauer Promenade . Menschen sollen nicht verletzt worden sein.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (ViZ) auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilt, ist die Prenzlauer Promenade in beide Richtungen zwischen Ostseestraße und Langhansstraße gesperrt. Die Tramlinien M2, M13 und M12 sind unterbrochen. Busse der BVG werden umgeleitet