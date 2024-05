Etwa 200 Brandenburger Kitas am Mittwoch wegen Protests geschlossen

In Brandenburg bleiben am Mittwoch zahlreiche Kindertagesstätten wegen eines Protesttages geschlossen. Organisiert wird die Aktion vom Bündnis "Kita-Kollaps", zu dem unter anderem Elternbeiräte, die Arbeiterwohlfahrt und das Diakonische Werk gehören. Nach ihren Angaben beteiligen sich landesweit mehr als 200 Einrichtungen.

Linke unternimmt Vorstoß für neues Kitagesetz in Brandenburg

Das Bündnis kritisiert unter anderem, dass sich die Finanzierung von Kitas nur an der Zahl der betreuten Kinder orientiert - nicht an der Qualität der Betreuung. Das habe einen Mangel an Fachkräften und schlechtere Bedingungen für Beschäftigte und die betreuten Kinder zur Folge.

Gefordert wird ein neues Kitagesetz des Landes mit eindeutigen Vorgaben zu Qualitätsstandards und Betreuungsschlüssel, die sich am Bedarf der Kinder orientieren. Dazu gehöre auch eine bessere Finanzierung.