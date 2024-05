Seit Monaten steht der Oberbürgermeister der Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam, Mike Schubert (SPD), in der Kritik. Er soll kostenlose VIP-Eintrittskarten zu Sportveranstaltungen für sich und seine Frau angenommen haben, obwohl die Teilnahme an diese Veranstaltungen teils privater Natur gewesen sein könnten.

In politischen Kreisen in Potsdam wird mittlerweile aber über eine Abwahl Schuberts spekuliert. Abgeordnete der Stadtverordnetenversammlung (SVV) hatten bereits Anfang Mai das Verfahren zur Einleitung eines Bürgerbegehrens zur Abwahl Schuberts angestoßen. Möglicherweise ist es bereits bei der kommenden Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch soweit, dass ein entsprechender Antrag gestellt wird. Die nötigen Unterschriften dazu werden gerade gesammelt.