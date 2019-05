Das Youtube-Video "Zerstörung der CDU" platzt mitten in den wenig erregenden deutschen Europa-Wahlkampf. Sozialwissenschaftlerin Gabriele Rohmann über Populismus, den Protest der Jugend und was Politik und Medien jetzt tun sollten.

rbb: Frau Rohmann, wie erklären Sie sich den Erfolg dieses Videos?

Gabriele Rohmann: Der Blogger Rezo hat sowieso schon mehr als 600.000 AbonnentInnen auf dem Youtube-Channel, und das erklärt natürlich die virale Wirkung, wenn er sowas reinsetzt – noch dazu unter so einem plakativen Titel, dass es von vielen gelesen, gesehn, geteilt und verbreitet wird. Das hat ja schon mal grundsätzlich eine Wirkung. Dann spricht er in diesem Video auch zentrale Themen an, die Jugendliche gerade umtreiben, Stichwort "Fridays for future", Klimawandel, Klimakrise, und dadurch multipliziert sich das auch sehr schnell.