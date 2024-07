Ein großer Teil der Sozialwohnungen im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg fällt in den nächsten Jahren aus der Sozialbindung. Das geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervor, die dem rbb vorliegt. Die "taz" hatte am Freitag zuerst darüber berichtet.

Sozialwohnungen sind in Berlin Mangelware. Der Bedarf ist deutlich größer als der Bestand - und der geht derzeit immer weiter zurück. Der Mieterverein sieht kurzfristig keine Trendwende auf dem Wohnungsmarkt in der Hauptstadt.

Mehr als die Hälfte der betroffenen Wohnungen gehört privaten Eigentümern beziehungsweise Gesellschaften. Hier könnte der Wegfall der Sozialbindung gravierende Folgen für die Mieterinnen und Mieter haben, warnen die Linken-Abgeordneten Elif Eralp und Niklas Schenker. "Das Ende der Bindungen dürfte zu Mietsteigerungen und Eigenbedarfskündigungen führen, und das in dem Bezirk mit den am stärksten steigenden Mieten, in dem bereits rund die Hälfte der Mietwohnungen in Eigentum umgewandelt wurden."

Während für den Alt-Bezirk Kreuzberg keine detaillierten Angaben zu den Häusern vorliegen, geht aus einer Auflistung des Bezirksamtes hervor, dass in Friedrichshain vor allem das Altbauquartier zwischen Warschauer Straße und Ostkreuz betroffen ist. Dort endet die Sozialbindung für 546 Wohnungen Ende dieses Jahres. Bei weiteren 525 Wohnungen in diesem Bereiche läuft die Mietbindung bis spätestens Ende 2028 aus. Mehrere der Häuser gehören der Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain, einem Tochterunternehmen der landeseigenen Immobiliengesellschaft WBM.