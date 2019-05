Bei der Wahl am Sonntag haben 15 Kandidaten aus Berlin und Brandenburg den Sprung ins Europaparlament geschafft und damit genauso viele wie vor fünf Jahren. Darunter sind gleich sechs Politiker der Grünen mit Wohnsitz Berlin - wobei die europäische Spitzenkandidatin Ska Keller aus dem brandenburgischen Guben stammt . Hinzu kommen drei Politiker der Linken um Spitzenkandidat Martin Schirdewan, die alle schon im Europaparlament sitze, sowie je eine Abgeordnete von SPD und CDU und je ein Abgeordneter der AfD, der Satirepartei Die Partei sowie der neuen paneuropäischen Partei Volt.

AfD wird stärkste Kraft in Brandenburg

Neu für die AfD im Europaparlament ist der Publizist und ehemalige stellvertretende Chefredakteur der "Bild am Sonntag", Nicolaus Fest. Für die Satirepartei Die Partei schaffte Martin Sonneborn, ehemaliger Chefredakteur der "Titanic", den Wiedereinzug. Zu ihm gesellt sich der Poetry Slammer und "heute show"-Comedian Nico Semsrott. Die erst 2017 gegründete pan- und pro-europäische Partei Volt, die in mehreren Ländern antrat, schaffte auf Anhieb den Einzug mit ihrem Berliner Spitzenkandidaten Damian von Boeselager.

Relativ knapp scheiterten unter anderem Malte Fiedler auf Listenplatz 8 der Linken und Thorsten Weiß auf Platz 14 der AfD. Der Spitzenkandidat der rechtsextremen NPD, Udo Voigt, schaffte nicht den Wiedereinzug. Die in mehreren Ländern antretende internationale Bewegung Demokratie in Europa DiEM25 mit dem Yanis Varoufakis scheiterte ebenso. Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis hatte über den Wohnort Berlin nach Straßburg geschielt. Auch die Sozialistische Gleichheitspartei SGP (Christoph Vandreier), die Grauen (Michael Schulz) und die Partei für Gesundheitsforschung (Felix Werth) hatten in Berlin lebende Spitzenkandidaten gestellt, den Einzug ins Europaparlament aber nicht geschafft.