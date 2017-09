Volksentscheid zu TXL - Berliner stimmen über Tegel ab

24.09.17 | 06:16 Uhr

Soll der Flughafen Tegel schließen, wenn der BER irgendwann öffnet? Am Sonntag dürfen 2,5 Millionen Berliner ihre Ansicht dazu im von der FDP angestoßenen Volksentscheid ankreuzen - welche Auswirkungen der hat, ist offen.

Parallel zur Bundestagswahl können die Berliner am Sonntag auch am Volksentscheid zur Zukunft des Flughafens Tegel teilnehmen: Sollte der TXL geöffnet bleiben, auch nachdem der geplante BER seinen Betrieb aufgenommen hat? "Der Flughafen Berlin-Tegel 'Otto Lilienthal' entlastet den geplanten Flughafen Berlin-Brandenburg 'Willy Brandt' (BER)", heißt es in dem von mehr als 240.000 Berlinern per Unterschrift herbeigeführten Antrag. Dahinter stehen die Bürgerinitiative "Berlin braucht Tegel" und maßgeblich die Berliner FDP, Oppositionspartei im Abgeordnetenhaus. Der Senat wird aufgefordert, die Schließung von Tegel aufzugeben. Der Volksentscheid ist rechtlich nicht bindend, weil nicht über einen Gesetzentwurf abgestimmt wird - anders, als beispielsweise beim Entscheid über die Nutzung des Tempelhofer Felds. Die Bundesregierung, sowie die Regierungen von Berlin und Brandenburg hatten schon vor Jahren beschlossen, Tegel nach der Eröffnung des neuen Flughafens in Schönefeld zu schließen. Daran will der rot-rot-grüne Senat festhalten.

FDP: "Zwei Flughäfen bringen Entlastung"

Neben der FDP unterstützen die AfD und - nach einem Mitgliederentscheid - auch die Berliner CDU die Offenhaltung Tegels. Als Teil der vorherigen rot-schwarzen Berliner Regierung hatten die Christdemokraten noch anders entschieden. Die Befürworter argumentieren, viele Metropolen hätten mehr als einen Flughafen. Die politische Entscheidung gegen Tegel sei überholt, weil inzwischen absehbar sei, dass der BER bei seiner Eröffnung zu klein sei. Deshalb werde der zentrumsnahe Flughafen TXL weiterhin gebraucht. Experten rechnen damit, dass das Passagieraufkommen in der Region während der kommenden rund 20 Jahre von zuletzt insgesamt 33 Millionen auf 55 oder 60 Millionen Passagiere steigen könnte. "Zwei Flughäfen bringen Entlastung, einer nur Chaos", sagte Sebastian Czaja, Fraktionschef der FDP im Abgeordnetenhaus bei einer Diskussionsveranstaltung am Mittwoch in Berlin. Man wisse nicht einmal, ob der BER je öffnen werde, auch dessen Verkehrsanbindung sei schlecht. Die Rechtslage zum TXL lasse sich auch wieder ändern. Nach jetzigem Stand rechnen die Verantwortlichen eigenen Aussagen zufolge damit, dass der BER 2019 oder 2020 den Betrieb aufnehmen kann - aber einen offiziellen Termin gibt es noch nicht.

300.000 Anwohner betroffen

Der Berliner Senat entgegnet, Tegel offenzuhalten würde mehrere Milliarden Euro kosten. In den Flughafen TXL war - angesichts der geplanten Schließung - seit Jahren kaum investiert worden. Für einen Weiterbetrieb müsste nicht nur die Technik komplett erneuert werden, auch der Lärmschutz für die rund 300.000 betroffenen Anwohner entspricht nicht mehr heutigen Standards. Spätestens sechs Monate nach Eröffnung des BER erlischt die Betriebsgenehmigung des Flughafens Tegel - um eine neue zu erhalten, müssten hohe juristische Hürden überwunden werden, betont der Senat. Hinzu kämen zu erwartende Klagen von Anwohnern, die das Verfahren in die Länge ziehen würden. Außerdem gibt es für das Gelände - anders als damals auf dem Tempelhofer Feld - ein fertiges Nachnutzungskonzept. In Tegel sollen 9.000 Wohnungen entstehen, dazu ein Forschungs- und Technologiepark nebst Hochschule mit bis zu 20.000 Jobs und großen Erholungsflächen.

Flughafengesellschaft will BER nach Eröffnung schrittweise ausbauen

"Was sie vorschlagen, ist ein jahrelanger, rechtlicher Irrweg. Notwendige Investitionen in Tegel und den BER müssten auf ein Mindestmaß zurückgeführt werden. Sie kämpfen gegen Arbeitsplätze in unserer Stadt, das ist kein verantwortungsvoller Weg", rief der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) den Tegel-Befürwortern aus FDP, CDU und AfD bei der letzten Parlamentsdebatte vor dem Volksentscheid zu. Der BER könne nach seiner Eröffnung schrittweise ausgebaut werden, bis 2021 könne man so bereits auf eine Kapazität von 33 Millionen Passagieren kommen - so sieht es zumindest der aktuelle "Masterplan" der Flughafengesellschaft vor. Der Flughafen Schönefeld nebenan soll während des Ausbaus zunächst in Betrieb bleiben.

Zustimmung von Bund und Brandenburg notwendig

Die Berliner Senatspolitiker sollen "alle Maßnahmen einleiten, die erforderlich sind, um den unbefristeten Fortbetrieb des Flughafens Tegel als Verkehrsflughafen zu sichern", heißt es in dem Volksbegehren wörtlich. Berlin ist allerdings nur einer von drei Eigentümern der Flughafengesellschaft. Um Tegel offenzuhalten, bräuchte es deshalb die Zustimmung von Brandenburg und der Bundesregierung. Zumindest die Brandenburger Regierung lehnt den Weiterbetrieb ebenfalls klar ab. Der Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach sich zwar angesichts der sich abzeichnenden Kapazitätsprobleme des BER indirekt für die Offenhaltung von Tegel aus. Offiziell hält die Bundesregierung jedoch an der Entscheidung fest, TXL zu schließen, wenn der BER eröffnet - das hatte die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zuletzt erneut betont. Was also passiert, wenn der Volksentscheid erfolgreich für die Befürworter ausgeht? Sollte der Senat sich dem klaren Willen der Berliner widersetzen, will die FDP ein Volksbegehren für Neuwahlen starten. Doch zu Konkreterem als die Offenhaltung nochmals gründlich zu prüfen, kann der Volksentscheid die Verantwortlichen nicht verpflichten. "Wenn es eine Mehrheit für die Offenhaltung gibt, kann ich anbieten, mit den drei Flughafen-Gesellschaftern zu sprechen, ob sie bereit sind, ihre Positionen aufzugeben", sagte Michael Müller am vergangenen Mittwoch. Sollte eine Mehrheit pro Tegel votieren, wird es also spannend sein zu sehen was passiert, wenn die drei Gesellschafter nach dieser erneuten Prüfung zum gleichen Ergebnis kommen, wie vorher: Dass sie Tegel schließen wollen.

Umfrage: 55 Prozent für Weiterbetrieb

Was denken die Bürger kurz vor dem Tag der Entscheidung? Die Umfragen der letzten Tage vor dem Entscheid deuten auf eine leichte Mehrheit pro Tegel hin. Im BerlinTREND von infratest dimap im Auftrag der rbb-Abendschau und der Berliner Morgenpost sprachen sich 55 Prozent der Befragten für einen Weiterbetrieb aus. Die Zahl der Befürworter ist hierbei in den vergangenen Monaten allerdings gesunken: im Mai waren noch 69 Prozent der Befragten für einen Weiterbetrieb. Gleichzeitig stieg die Zahl derjenigen, die den Airport lieber geschlossen sehen würden von 27 Prozent (Mai) auf 39 Prozent (September). Insgesamt können 2,5 Millionen Berliner an dem Volksentscheid teilnehmen - die Unterlagen werden in den Wahllokalen zusammen mit denen für die Bundestagswahl ausgehändigt.

BerlinTREND September 2017

Soll Tegel schließen?

Die Zahl der Tegel-Schließungs-Befürworter wächst: 39 Prozent sagen: Tegel soll geschlossen werden. Ein Plus von 12 Punkten gegenüber unserer Umfrage im Mai. Aber eine klare Mehrheit (55 Prozent) möchte, dass Tegel offen bleibt, im Mai 2017 waren es noch 69 Prozent. Der Volksentscheid würde zum jetzigen Stand weiterhin klar für die Offenhaltung von Tegel ausgehen. Insbesondere in den westlichen Bezirken ist die Mehrheit pro Tegel ganz deutlich: mit 60 zu 36.



CDU-Anhänger sind klar für die Offenhaltung: 72 Prozent. Die Anhänger von FDP und AfD noch deutlicher 79 Prozent. Mehrheitlich für die Schließung von Tegel sind die Anhänger der Koalitionsparteien: SPD, Linke und Grüne. Aber auch bei den Grünen-Anhängern sind es noch 30 Prozent, die Tegel offen halten wollen.

Warum sollte Tegel schließen? Für die, die Tegel schließen wollen, sind die wichtigsten Argumente: Lärm und Umwelt. 52 Prozent der Befragten sagen das aus. Mögliche Gefahren und Risiken für die Anwohner - beispielsweise bei einem Absturz - werden an zweiter Stelle genannt. Dass Tegel ist zu klein und unwirtschaftlich ist, wurde ebenfalls häufig gesagt. Auch wichtig ist für einige: die Flächen werden gebraucht - als Entwicklungsstandort, für Wohnungen und die Beuth-Hochschule. Zudem merkten einigean, dass die Schließung politisch bereits entschieden ist und sie würden das akzeptieren.

Warum sollte Tegel offen bleiben?

Die Tegel-Befürworter meinen vor allem, dass Berlin mehrere Flughäfen vertragen kann, möglicherweise sogar braucht: 36 Prozent denken das. Ansonsten schätzen sie die gute Lage von Tegel, die Nähe zur Innenstadt. Außerdem glauben viele, dass der BER bei Eröffnung schon zu klein sein wird. Tegel ist praktisch, sagen 20 Prozent. Der Flughafen der kurzen Wege eben. Und die Skepsis, ob der BER jemals öffnet, spielt auch eine gewichtige Rolle. 14 Prozent der Befragten denken das. Einige sagen auch, dass Tegel für sie ein Symbol, ein Wahrzeichen ist, 6 Prozent äußern das. Nostalgie spielt also auch eine Rolle. Nur von 6 Prozent spielt die Rechtslage eine ausschlaggebende Rolle. Sie haben grundsätzliche Bedenken, was den Betrieb angeht und lassen sich durch den Einsatz von gutachten kaum beeindrucken.

Die Antworten insgesamt sind stark von Werten und Emotionen geprägt. Zu dem Thema hat offensichtlich jeder eine Meinung: die Zahl der Unentschlossenen liegt nur bei 6 Prozent.

Wenn heute Bundestagswahl wäre, würden die Berliner und Berlinerinnen wie folgt wählen:

Die SPD landet dabei unter 20 Prozent, die CDU hingegen bei 26 Prozent - zum Vergleich das tatsächliche Wahlergebnis vor vier Jahren - deutlich besser damals. Die Große Koalition verliert weiter an Rückhalt und das trifft besonders stark die SPD. 19 Prozent sind es im Moment in Berlin. Das wäre ihr schwächster Wert bei einer gesamtdeutschen Bundestagswahl. Die Linke ist dagegen wieder im Aufwind: 18 Prozent - nah dran an ihrem Wert von 2013. Die AfD profitiert ebenfalls und kommt auf 12 Prozent. Die Grünen liegen bei 11 Prozent, die FDP kommt auf 7 und die Sonstigen Parteien auf insgesamt 7 Prozent. 28 Prozent der Befragten sagen, dass sie noch unschlüssig sind - dabei auch ein paar, die schon sicher sind, dass sie nicht wählen gehen.

Der Senat bleibt auch im Tal der Unzufriedenen hängen. Nur 36 Prozent sagen, dass sie zufrieden sind mit der Arbeit des Senats, ein winziges Plus gegenüber der letzten Umfrage im Mai. Aber die Zahl der Unzufriedenen steigt noch mehr: auf jetzt 59 Prozent. Nur die Anhänger der SPD sind noch mehrheitlich zufrieden mit rot-rot-grün.

Auch Michael Müllers Werte sinken weiter: Nur noch 31 Prozent der Befragten sind mit seiner Arbeit zufrieden. Das ist ein deutliches Minus von 6 Punkten. 51 Prozent sind unzufrieden. Das ist sein schwächster Wert, seit er Regierender Bürgermeister ist. Offenbar bleibt er den Wählern zu blass. Kein Vergleich jedenfalls mit seinem Amtskollegen in Brandenburg: Dietmar Woidke kam zuletzt auf 63 Prozent Zufriedenheit, der beliebteste Ministerpräsident Deutschlands, Winfried Kretschmann, gar auf 76 Prozent.

Wenn jetzt Abgeordnetenhauswahl wäre, sähen die Ergebnisse für die Parteien wie folgt aus: Die CDU läge aktuell mit 23 Prozent vorn, die SPD mit leichtem Verlust bei 21 Prozent, die Linke mit einem deutlichen Plus bei 19 Prozent, die Grünen bei 14, die AfD konstant bei 10 Prozent, die FDP bei 7 und die Sonstigen bei 6 Prozent. Also von der aktuellen Koalition profitieren die Linken und die Grünen.

Was sind die drängendsten Probleme an den Schulen der Stadt?

Die befragten Berlinerinnen und Berliner glauben laut Umfrage, dass erheblicher Handlungsbedarf an den Schulen besteht. 44 Prozent meinen, dass es zu wenige Lehrer und zu große Klassen gibt. Über die maroden Schulgebäude beklagen sich 33 Prozent der Befragten. Berlin will deshalb 51 neue Schulen bauen und insgesamt über 5 Milliarden Euro in Bau und Sanierung investieren. 13 Prozent der Befragten finden die Fragen um die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund wichtig. Bessere Unterrichtsmaterialien, Technik und Computer wünschen sich 8 Prozent. Wichtig, aber weiter hinten bei den Befragten: Die Forderung nach weniger Fehlstunden, nach besserem Schulessen und nach mehr Sozialpädagogen.

Berlin hat zum neuen Schuljahr gut 2000 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt und alle ausgeschriebenen Posten besetzt. Damit liegt die Hauptstadt mit Sachsen bundesweit an der Spitze bei der Behebung des Lehrermangels. Allerdings sind 41 Prozent der neueingestellten Lehrer in Berlin sogenannte Quereinsteiger, d.h. Studierte, die keine pädagogische Ausbildung haben.



Welche Meinung vertreten Sie: Sind Quereinsteiger gut, um den Lehrermangel kurzfristig zu lösen oder sind Quereinsteiger schlecht, weil die eventuell die Qualität des Unterrichts leidet?

Lehrer-Quereinsteiger finden eine Mehrheit (54 Prozent) der Befragten gut. Nur 34 Prozent sagen, dass sie sie nicht gut finden. Bei den Parteianhängern finden Grüne, SPD, Linke, FDP und CDU Quereinsteiger als Lehrer durchschnittlich bis überdurchschnittlich gut, die AfD Anhänger sprechen sich mehrheitlich dagegen aus. Eine Alternative gibt es aber nicht. Denn Berlin wächst gewaltig und die kleinen Neuberliner werden in Zukunft viele Schulplätze und viele Lehrer brauchen. Play Pause Fullscreen

















Wie könnte es mit Tegel weitergehen? Wann wäre der Volksentscheid erfolgreich? Der Volksentscheid am 24. September hätte Erfolg, wenn die Mehrheit der Teilnehmer und mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten für das Anliegen stimmt. Die Tatsache, dass der Volksentscheid zeitgleich mit der Bundestagswahl stattfindet, erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass dieses sogenannte Quorum erreicht wird. Wahlberechtigt sind derzeit etwa 2,5 Millionen Menschen, das Quorum liegt also bei mehr als 600.000 Stimmberechtigten.

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Volksentscheid für Tegel Erfolg hat? Zuletzt war in Umfragen gut die Hälfte der befragten Berliner dafür, dass der Flughafen Tegel auch nach der Eröffnung des neuen Airports BER weiter betrieben wird. Im BerlinTREND von infratest dimap im Auftrag der rbb-Abendschau und der Berliner Morgenpost sprachen sich am 13. September 55 Prozent der Befragten für einen Weiterbetrieb aus. Das sind 14 Prozentpunkte weniger als im Mai dieses Jahres (69 Prozent). Gleichzeitig stieg die Zahl derjenigen, die den Airport lieber geschlossen sehen würden: von 27 Prozent (Mai) auf 39 Prozent (September). Es gibt aber nicht nur Tegel-Liebhaber und Menschen, die kurze Wege aus dem Zentrum zum Airport haben wollen. Viele Stimmen werden die Tegel-Befürworter wohl auch aus dem Berliner Umfeld des künftigen Flughafens BER in Schönefeld bekommen. Der Weiterbetrieb von Tegel hieße im Umkehrschluss vermutlich weniger Flugbetrieb in Schönefeld und damit auch weniger Fluglärm. Allerdings gäbe es weiterhin Fluglärm für Tegel-Anwohner (siehe unten). Mit jedem Tag, an dem der BER nicht an den Start gehen kann, verlieren zunehmend mehr Menschen den Glauben, dass es überhaupt noch einmal etwas mit dem neuen Flughafen wird. Dadurch könnte die Verbundenheit mit dem funktionierenden Altflughafen Tegel weiter wachsen.

Wie verbindlich wäre ein erfolgreicher Volksentscheid? Stimmen die Bürger per Volksentscheid für ein Gesetz, gilt es und hat denselben Stellenwert, als wäre es von der gewählten Vertretung beschlossen worden. Grundlage für Volksbegehren und Volksentscheid ist im Fall des Flughafens Tegel allerdings eben kein ausformulierter Gesetzentwurf - wie beim Tempelhofer Feld oder zur Offenlegung der Teilprivatisierungsverträge bei den Berliner Wasserbetrieben. Vielmehr geht es um einen eher allgemein formulierten Auftrag an den Senat, "sofort die Schließungsabsichten aufzugeben und alle Maßnahmen einzuleiten, die erforderlich sind, um den unbefristeten Fortbetrieb des Flughafens Tegel als Verkehrsflughafen zu sichern." Wie verbindlich ein solches Votum der Bevölkerung für die Politik wäre, ist offen. Daher machen die Berliner Grünen der FDP den Vorwurf "mit den Gefühlen der Menschen in dieser Stadt" zu spielen. Die Partei gaukele den Menschen vor, sie hätten am 24. September wirkliche Entscheidungsmacht über die Frage der Offenhaltung oder nicht. Inzwischen hat sich auch eine große Mehrheit der Berliner CDU für eine Fortsetzung des Flugbetriebs in Tegel ausgesprochen.



Ist es juristisch überhaupt möglich, Tegel offen zu halten? Die juristischen Hürden, die bei einer Offenhaltung von Tegel genommen werden müssten, wären außerordentlich hoch. Es gibt einen Bescheid aus dem Jahr 2004, nach dem der Flughafen Tegel ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme des BER geschlossen werden muss. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Urteil aus dem Jahr 2006 festgesetzt, dass der Flughafen BBI, später BER, nur genehmigt werden kann, wenn im Gegenzug die beiden Innenstadtflughäfen Tegel und Tempelhof geschlossen werden. Tegel-Befürworter wiederum berufen sich auf Gutachten (unter anderem des Deutschen Bundestages), wonach eine Offenhaltung des Altflughafens möglich wäre, wenn der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg zustimmen. Sie sehen keine Koppelung an den Planfeststellungsbeschluss des BER. Damit sehen sie auch keine Gefahr, dass mit einer Offenhaltung von Tegel die Genehmigungsgrundlage angegriffen werden könnte. Was einst politisch entschieden wurde, könne heute auch politisch zurückgenommen oder anders entschieden werden, so die Argumentation. Die Tegel-Gegner sehen den Schließungsbeschluss dagegen als unwiderruflich an und jeder Versuch, ihn aufzuweichen, würde aus ihrer Sicht die Rechtsgrundlagen des BER gefährden. Zudem ist offen, ob ein dauerhafter Weiterbetrieb des Flughafens Tegel ein neues Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren auslösen könnte. Sollte dies der Fall sein, entstehen weitere Klagemöglichkeiten.



Welche Schritte wären nötig, um Tegel dauerhaft weiter zu betreiben? Die Senatsverwaltung hat mit Bescheid vom 29. Juli 2004 die luftrechtliche Genehmigung für Tegel widerrufen: "Dieser Widerruf wird mit Ablauf von sechs Monaten wirksam, nachdem die Verlängerung der künftigen Start und Landebahn 07/25R (Nordbahn) auf 3.600 Meter und der Neubau der künftigen Start- und Landebahn 07R/25L (Südbahn) des Verkehrsflughafens Berlin-Schönefeld mit einer Länge von mindestens 4.000 Metern funktionsfähig in Betrieb genommen worden ist." Dieser Widerruf müsste also widerrufen werden. Viele Juristen gehen jedoch davon aus, dass ein neues Genehmigungsverfahren notwendig wäre, um Tegel erneut als Flughafen zu widmen. Ein neues Genehmigungsverfahren für einen Airport mitten in Berlin wird wiederum als aussichtslos eingestuft. Umstritten sind die Auswirkungen auf den Planfeststellungsbeschluss des BER. In den Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichtes in seinem Urteil zur Planfeststellung vom 16. März 2004 heißt es: "Zuzustimmen ist den Klägern darin, dass der planfestgestellte Ausbau des Flughafens Schönefeld unter Beibehaltung der beiden innerstädtischen Flughäfen fachplanerisch nicht gerechtfertigt wäre." Das sah die zuständige Planfeststellungsbehörde nicht anders und unterstrich, "dass das Ausbauvorhaben Schönefeld untrennbar mit der Schließung der beiden Innenstadt-Flughäfen verbunden ist". Als habe das Bundesverwaltungsgericht seinerzeit schon die heutigen Diskussionen geahnt, heißt es: "Der Antrag auf Erlass einer neuen Betriebsgenehmigung bleibt zwar unbenommen. Die Neuerteilung stünde jedoch unter dem Vorbehalt des §6 Abs. 3 LuftVG. Bei unveränderter Planungsgrundlage (Ausbau des Flughafen Berlin-Schönefeld zum 'Single'-Flughafen) beeinträchtigte indes eine erneute Betriebsgenehmigung für die Flughägen Tegel und/oder Tempelhof die öffentlichen Interessen in unangemessener Weise." Geändert werden müsste darüber hinaus der gemeinsame Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg. Auch dafür bedarf es eines politischen Willens sowohl in Berlin als auch in Brandenburg, der derzeit nicht absehbar ist.

Welche Argumente sprechen für einen Weiterbetrieb? Zuallererst die Schwierigkeiten am BER: Bauverzug, keine genaue Terminplanung und drohende Kapazitätsprobleme. Der BER wurde für 27 Millionen Passagiere geplant. Wenn er dann mal fertig wird, ist er schon zu klein. Im vergangenen Jahr hat die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg in Tegel und Schönefeld (alt) schon fast 33 Millionen Passagiere abgefertigt. Eine Erweiterung der Kapazitäten des BER durch ein zusätzliches Terminal bis 2023 auf dann 40 Millionen Passagiere ist allerdings bereits geplant, und auch der alte Flughafen Schönefeld soll zunächst weiter voll in Betrieb bleiben. Dort werden derzeit rund 12 Millionen Passagiere abgefertigt. Durch weitere Ausbaumaßnahmen will die Flughafengesellschaft im Jahr 2040 am BER bis zu 55 Millionen Passagiere bewältigen können.

Viele Geschäftsleute und Politiker, die es eilig haben und kurze Wege wollen, argumentieren trotzdem für Tegel. Zudem argumentieren viele, jede Metropole brauche zwei Flughäfen. Sollte es am BER mal ein Problem geben, müssten die Flieger nach Leipzig, Rostock oder Hannover ausweichen. Bislang hat Berlin vier Rollbahnen (in Tegel und Schönefeld). Künftig muss der BER mit zwei Bahnen auskommen.

Was würde der Weiterbetrieb von Tegel kosten? Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) rechnet mit mindestens 200 Millionen Euro Mehrkosten pro Jahr, sollte der Flughafen Tegel weiter betrieben werden. Erforderliche Maßnahmen beim Schallschutz und Sanierungskosten kämen zusätzlich dazu, sagte Kollatz-Ahnen Mitte Juni. Bei der Berechnung wurde unterstellt, dass sich der neue Flughafen BER und Tegel künftig die Passagiere teilen würden. Zwei Flughäfen haben aber höhere Betriebskosten als einer. In Tegel könne die Flughafengesellschaft zudem nur geringere Erlöse erzielen als am BER. Höhere Kosten und geringere Einnahmen summiert die Verwaltung auf rund 100 Millionen Euro – jährlich. Tegel ist darüber hinaus ein Sanierungsfall: Von den Toiletten über die Klimaanlage bis zu den Landebahnen. Dafür setzt Kollatz-Ahnen noch einmal etwas mehr als eine Milliarde Euro Kosten an. Am teuersten jedoch würde der Schallschutz, auf den die Anwohner spätestens ab 2019 Anspruch haben. Die gesetzlich vorgeschriebene Variante beziffert Kollatz-Ahnen mit mindestens 400 Millionen Euro. Klagten die Tegel-Anwohner allerdings den Schallschutz ein, der rund um den BER Standard ist, würden bis zu zwei Milliarden Euro fällig, befürchtet der Senat.

Welche politischen Signale gab es bisher? Im Streit um Tegel geht es natürlich auch um die Glaubwürdigkeit von Politik. Um den BER an einem "unmenschlichen" (Zitat des früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe) Standort durchsetzen zu können, hat man die Schließung der beiden Innenstadtflughäfen Tempelhof und Tegel versprochen. Darauf haben sich viele Menschen verlassen, die in der Einflugschneise von Tegel wohnen oder zwischenzeitlich dorthin gezogen sind. Diese Menschen würden sich nun getäuscht sehen. Die Flughafeneigentümer Berlin und Brandenburg haben bereits mehrfach signalisiert, dass sie an der Schließung von Tegel festhalten und keine Initiative zur Offenhaltung von Tegel unternehmen wollen. Berlin und Brandenburg wiederholten dies auch nach dem erfolgreichen Volksbegehren. Auch die Flughafengesellschaft hat erklärt, dass sie keinerlei Interesse habe, den Flughafen im Regelbetrieb fortzuführen. Sie will den gesamten Flugverkehr in Schönfeld bündeln. Der dritte Anteilseigner Bund sendete zuletzt gemischte Signale. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) forderte mehrfach, in Berlin mehr als einen Flughafen zu betreiben. Nach einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung im August wurde dieser Wunsch nicht noch einmal wiederholt. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es zuvor, Dobrindts Äußerung stelle lediglich einen Debattenbeitrag dar. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) betont immer wieder, dass Tegel - auch nach einem eventuell erfolgreichen Volksentscheid am 24. September - unwiderruflich geschlossen werde.

Spricht wirtschaftlich etwas für oder gegen die Offenhaltung von Tegel? Als Zweitflughafen, so sagte der frühere Flughafenchef Karsten Mühlenfeld, wäre Tegel nicht wirtschaftlich zu betreiben, denn man bräuchte doppelte Feuerwehren, doppelte Flugsicherung und den doppelten Airportbetrieb. Hinzu kommt: Die gesamte Finanzierung des BER-Projekts der Flughafengesellschaft ist einnahmeseitig auf den Betrieb allein am BER in Schönefeld ausgerichtet. Bliebe es beim Betrieb in Tegel, würde die BER-Finanzierung zusätzlich ins Schlingern geraten.

Falls Tegel offen bliebe: Hätten Tegel-Anwohner Anspruch auf Schallschutz? Derzeit ist Tegel ein "Flughafen in Schließung", deshalb muss schallschutztechnisch nicht nachgerüstet werden. Spätestens aber 2019 ist es mit dieser Sonderrolle vorbei. Dann hätten die Lärmbetroffenen Anspruch auf angemessenen Schallschutz. Dafür muss der Senat allerdings zunächst neue Lärmschutzzonen einrichten, nach jenen Grenzwerten, die das Fluglärmschutzgesetz von 2007 vorschreibt. Nach Rechnung der Flughafeneigentümer würde ein Weiterbetrieb zu horrend hohen Kosten für den Schallschutz führen. Die Tegel-Befürworter meinen dagegen, dass sich mit dem Umzug nach Schönefeld der Flugverkehr in Tegel drastisch reduzieren würde. Somit gäbe es vermutlich nur geringe Schallschutzansprüche.