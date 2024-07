Bild: IMAGO / Contrast

Auch in der Saison 2007/08 mischt der FC Energie Cottbus in der höchsten deutschen Spielklasse mit - und der Hamburger Sport-Verein zu jener Zeit regelmäßig im internationalen Wettbewerb. Am 33. Spieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs. Die Lausitzer - damals von Bojan Prasnikar trainiert - setzen sich durch Tore von Stiven Rivic und Dennis Sörensen mit 2:0 im Stadion der Freundschaft durch. Und Energie hält die Klasse. Bitter, aber in der darauffolgenden Saison kommt es anders: Als Tabellen-16ter muss Cottbus in die Relegation gegen den 1. FC Nürnberg - und letztlich wieder den Gang in die 2. Bundesliga antreten.