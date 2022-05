Bild: dpa/Hardy Schiffler

In ihrem Lied "Kinder" aus dem Jahr 1976 singt sie:



"Sind so kleine Hände, winzige Finger dran

Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann



Sind so kleine Füße, mit so kleinen Zehen

Darf man nie drauf treten, können sonst nicht gehen



Sind so kleine Ohren, scharf - und ihr erlaubt

Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub



Sind so schöne Münder, sprechen alles aus

Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr 'raus



Sind so klare Augen, die noch alles sehen

Darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen

Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei

Darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei



Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht

Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht



Gerade, klare Menschen wären ein schönes Ziel

Leute ohne Rückgrat haben wir schon zuviel"