Bild: rbb

Rund um den 1. Mai waren auch in diesem Jahr wieder viele Demos angemeldet. Traditionell am 30. April dabei: Die linke Demo im Wedding, die am Leopoldplatz startet. Dieses Mal sichtlich im Fokus: Der Krieg in Gaza. Dutzende Anwesende trugen Palästina-Tücher und erklärten ihre Solidarität mit den Menschen im Gaza-Streifen, berichteten rbb-Reporter von vor Ort.