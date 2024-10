Bild: dpa/Settnik

Auch die drei Meter mehr schützten den Berliner Fernsehturm nicht vor Missgunst. Nach der Wende stand er mehrfach zur Disposition: "Eine architektonische Machtdemonstration von ungeschönter Direktheit" und "das vertikale Korrelat zu der ebenerdigen Mauer" nannte ihn der Publizist Friedrich Dieckmann. Abrissforderungen wurden regelmäßig bis in die 2010er Jahre immer wieder gestellt. Immerhin hatte dem Fernsehturm der Osten bereits 1979 den Denkmal-Stempel verpasst. Und der hielt. So blieb der Fernsehturm - bis auf kleine unschöne Anbauten an seiner Basis - von Veränderungen oder gar einem Totalabriss verschont. Im Gegenteil: der Berliner Fernsehturm ist einer der komplexesten Funkstandorte Deutschlands.