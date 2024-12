Bild: picture alliance/dpa-Zentralbild/P.Pleul

In der DDR gibt es keine Freie Wohlfahrtspflege. "In den Nischen unterhalb des Daches der Kirche konnten Caritas und Diakonie existieren", so Backhaus-Maul. Auch in der DDR habe man für jede soziale Aufgabe eher eine Organisation beauftragt, statt den Pluralismus durch konkurrierende Wohlfahrtsverbände zuzulassen. "Das, was der Gründungsimpuls war vor 100 Jahren für die Bundes- oder Reichsarbeitsgemeinschaft, das hat es in Diktaturen nicht gegeben." Nach der Wende hätten die Verbände wieder mehr Zulauf in Ostdeutschland bekommen.