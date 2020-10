Der BER soll am Samstag eröffnet werden. Neun Jahre und einen Tag nach dem ersten geplanten Starttermin 2011 landet die erste Maschine und werden die ersten Fluggäste am Terminal 1 abgefertigt. Am Sonntag dann hebt die erste Maschine ab.

Bereits am 21. Oktober war auch das Regierungsterminal am BER eröffnet worden. Es ersetzt das Provisorium am Flughafen Tegel. Die Flugbereitschaft alledings sitzt bislang noch am Flughafen Köln/Bonn, woduch die Maschinen häufig ohne Passagiere zwischen dem Flughafen Köln/Bonn und Berlin hin und her pendeln. Agrarministerin Julia Klöckner (CSU) war dabei die erste Passagierin, die hier am Eröffnungstag landete auf ihrem Weg vom EU-Agrarministertreffen in Luxemburg.