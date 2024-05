Europawahl am 9. Juni - Jedes sechste Wahllokal in Berlin ist nicht barrierefrei

Do 23.05.24 | 06:05 Uhr | Von Frank Preiss

Bild: dpa/Michael

Auch im Wahljahr 2024 bleibt mobilitätseingeschränkten Menschen in hunderten Berliner Wahllokalen die Stimmabgabe verwehrt. Das zeigen Zahlen des Landeswahlamtes, die dem rbb vorliegen. Ein Bezirk fällt dabei besonders negativ auf. Von Frank Preiss

17 Prozent der Wahllokale in Berlin sind zur Europawahl nicht barrierefrei

In Tempelhof-Schöneberg gilt das für mehr als jedes zweite Wahllokal

Reinickendorf geht hierbei mit gutem Beispiel voran

Betroffenen bleibt oft nur die Briefwahl

Zur bevorstehenden Europawahl in Berlin sind lediglich drei Viertel der Wahllokale komplett barrierefrei. Weitere knapp 8 Prozent können nur mit Hilfsperson aufgesucht werden. 17 Prozent aller Wahllokale bleiben für mobilitätseingeschränkte Wählerinnen und Wähler komplett unerreichbar. Das geht aus Zahlen hervor, die die Berliner Landeswahlleitung am Mittwoch dem rbb vorgelegt hat.



Demnach sind von den insgesamt 3.425 Wahllokalen zur Europawahl am 9. Juni insgesamt 2.569 barrierefrei, 271 "barrierefrei mit Hilfsperson" und 585 nicht barrierefrei.



dpa/Thomas Banneyer Europäisches Parlament - Europawahl 2024 in Berlin und Brandenburg Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet in Deutschland am 9. Juni 2024 statt. In Berlin und Brandenburg dürfen Menschen ab 16 Jahre an der Europawahl teilnehmen, wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder Bürgerinnen und Bürger aus Ländern der Europäischen Union sind.

Große Unterschiede in den Bezirken

Schaut man auf die Bezirke, zeigen sich große Unterschiede: Am wenigsten zu befürchten haben mobilitätseingeschränkte Wählerinnen und Wähler in Reinickendorf. Hier sind 94,4 Prozent der Wahllokale komplett barrierefrei, 4,3 Prozent mit Hilfsperson erreichbar – nur drei Wahllokale in Reinickendorf sind nicht barrierefrei.



Am schwierigsten gestaltet sich die Lage in Tempelhof-Schöneberg: Hier ist mehr als jedes zweite Wahllokal (53,1 Prozent) nicht barrierefrei. Auch in Treptow-Köpenick (45,1 Prozent nicht barrierefrei) und in Spandau (knapp 34 Prozent nicht barrierefrei) sollten Wählerinnen und Wähler mit Behinderung und auch Senioren mit Rollatoren lieber per Briefwahl ihre Stimmen abgeben. Alternativ kann ein Wahlschein beantragt werden, mit dem in einem anderen geeigneten Wahllokal innerhalb des Wahlbezirks gewählt werden.

Tiefpunkt bei den Wahlen 2021

Ob das jeweilige Wahllokal barrierefrei ist, steht auf der Wahlbenachrichtigung. Hier zeigt ein Piktogramm, ob die Lokalität komplett barrierefrei ist, ob eine Hilfsperson erforderlich ist oder ob das Wahllokal schlicht nicht begeh- und befahrbar ist. Bei der Suche nach einem barrierefreien Wahllokal im Wahlbezirk hilft die Online-Wahllokalsuche der Berliner Landeswahlamts [wahlen-berlin.de].



Doch was hat sich in Berlin in den zurückliegenden Jahren in Sachen barrierefreie Wahllokale getan? Nicht sonderlich viel, wie ein Blick auf die Statistiken des Landeswahlamtes zeigen. Die Barrierefreiheit war teils großen Schwankungen ausgesetzt: Bei der Abgeordnetenhauswahl 2016 waren rund 82 Prozent der Wahllokale barrierefrei (inklusive "barrierefrei mit Hilfsperson"). Bei der Bundestagswahl 2017 waren es dann nur noch knapp 77 Prozent, bei der Europawahl 2019 immerhin 82,5 Prozent. Bei der skandalumwitterten Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl 2021 waren gerade mal knapp 67 Prozent der Wahllokale für mobilitätseingeschränkte Menschen erreichbar – bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im vergangenen Jahr dann wiederum 74 Prozent.

picture alliance/dpa-Zentralbild/S.Steinach EU-Kandidaten treffen auf Berliner Schüler - "Ich finde es sehr aufregend, wählen zu dürfen" Erstmals dürfen in Deutschland 16-Jährige an der Europawahl teilnehmen. Grund genug für einige Kandidaten sich mit Schülern in Berlin zu treffen. Das Ergebnis: klassischer Frontalunterricht. Vorne wird gesprochen, hinten gelauscht. Von Sebastian Schöbel



Bislang keine rechtlichen Vorgaben für barrierefreie Wahllokale

"Da eine Vielzahl von Faktoren für die Einrichtung von Wahllokalen eine Rolle spielen, ist die vollständige Barrierefreiheit schwer zu erreichen", räumt Guido Kleinert, Leiter des Berliner Landeswahlamtes auf rbb|24-Anfrage ein. Die meisten Wahllokale befinden sich in öffentlichen Gebäuden. Kleinert: "Wie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ist auch der barrierefreie Umbau von Schulen und Ämtern ein Vorhaben, das nicht vollständig abgeschlossen ist."



Fakt ist derweil: Es gibt rechtlichen Nachholbedarf. Laut Artikel 29 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) muss zwar sichergestellt werden, dass die Wahlverfahren, Wahleinrichtungen und Wahlmaterialien geeignet, zugänglich sowie leicht zu verstehen und zu handhaben sind. Eine Pflicht zur Schaffung von barrierefreien Wahllokalen gibt es dagegen nicht.



"Einen festgelegten Anteil an barrierefreien Wahllokalen schreibt weder die Europawahlordnung noch die Bundeswahlordnung vor", erklärt Landeswahlamtschef Kleinert. In den entsprechenden Paragrafen der beiden Gesetze steht demnach lediglich, "dass allen Wahlberechtigten, insbesondere Menschen mit Behinderungen und anderen Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung, die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird."

INFOBOX imago images/Seeliger Ab wann ein Wahllokal komplett barrierefrei ist, legen behördlich festgelegte Kriterien fest. Der Zugang muss zumindest per Rampe möglich sein. Deren Steigung darf maximal 6 Prozent betragen. Ist ein Aufzug vorhanden, muss er mindestens 90 cm breit sein. Ausschlaggebend sind zudem Türbreiten (mindestens 90 cm). In Wahllokalen muss zum Wenden eines Rollstuhls eine Fläche von mindestens 150cm x 150 cm vorhanden sein. Wahlkabinen müssen mindestens 60 cm breit sein, der unterfahrbare Tisch für die Stimmabgabe darf höchstens 85 cm hoch sein.



Für Wahllokale, die als "barrierefrei mit Hilfsperson" deklariert werden, gelten grundsätzlich die gleichen Kriterien. Sie können von der verfügbaren Fläche aber etwas kleiner sein - und - der entscheidende Unterschied: In diesen Wahllokalen gibt mindestens eine Stufe, die nur mit Fremdhilfe überwunden werden kann.



Übrigens: Wählerinnen und Wähler, die nicht lesen können oder körperlich beeinträchtigt sind, können eine Hilfsperson mit in die Kabine nehmen. Diese muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Sie muss die "Versicherung an Eides statt zur Briefwahl" unterzeichnen. Außerdem ist sie zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt hat.



Ein blinder oder sehbehinderter Wahlberechtigter kann sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels eine Stimmzettelschablone besorgen, die von den Blindenverbänden kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Auskünfte zu Stimmzettelschablonen gibt es in Berlin unter der Telefonnummer 030 895 880.