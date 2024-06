Spricht man den Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Radensdorf, Andreas Bulligk, auf EU-Subventionen an, klingt es bei ihm nach einer Hassliebe. Es scheint, so richtig kann er nicht mit, aber auch nicht ohne. Die Agrargenossenschaft Radensdorf gibt es seit 1991 in Lübben (Dahme-Spreewald), in Südbrandenburg. Seit dem Jahr 2000 wird ökologisch gewirtschaftet. Etwa 50 Beschäftigte kümmern sich um Viehzucht, Milchproduktion und ökologischen Landbau.

Geschäftsführer Bulligk kann auf die Subventionen nicht verzichten. Aber um die EU-Fördergelder zu bekommen, muss er diese jährlich neu beantragen. "Die EU ist ein riesiges Bürokratiemonster. Bürokratieabbau gibt es nur in Gedanken, in der Realität ist alles viel schlimmer geworden", sagt er. Neben den Direktzahlen gibt es für den Biobetrieb zudem eine Ökoprämie von etwa 650.000 Euro. Obwohl bereits im vergangenen Jahr beantragt, habe der Biobetrieb diese Mittel für 2023 noch nicht erhalten. Das ärgert den Geschäftsführer.

Die Unterstützung der EU für Landwirte in Brandenburg ist erheblich. Allein an ELER-Mitteln sind 717 Millionen Euro in der aktuellen Förderperiode von 2023 bis 2027 für Brandenburg vorgesehen. Direktzahlungen im vergangenen Jahr an Brandenburger Landwirtinnen und Landwirte: laut Landwirtschaftsministerium rund 352,6 Millionen Euro. Trotzdem, Bulligk ist unzufrieden. "Vor allem seit der Reform in der Agrarpolitik im vergangen Jahr, ist alles komplizierter geworden."

Die Machtverhältnisse in der Europäischen Union sind kompliziert geregelt. Hauptsächlich, weil die Mitgliedstaaten starken Einfluss ausüben können. Wer darf also was in der EU und wie ist die Macht verteilt? Von Oliver Noffke

Wer darf was in der EU?

Aber nicht nur Landwirte erhalten in Brandenburg Fördermillionen von der EU: In der aktuellen Förderperiode gibt es auch viel Geld aus den sogenannten EFRE-Mitteln. 846,3 Millionen Euro sind darin für die regionale Entwicklung vorgesehen. Regionen sollen unterstützt werden, die wirtschaftlich nicht so gut dastehen. Auf der Liste der geförderten Projekte des Wirtschaftsministeriums findet sich etwa das Fahrradparkhaus in Eberswalde. 1,7 Millionen Euro flossen hier aus EFRE-Mitteln. Damit seien 604 Abstellplätze für Fahrräder geschaffen worden, mit dem Potenzial einer modularen Erweiterung auf bis zu 950 Stellplätze. Einsparung von mindestens 53,2 Tonnen CO2 Emissionen erhofft man sich dadurch.

Ein weiteres Projekt: Die Fuß- und Fahrradbrücke über den Zernsee. Die Brücke verbindet Potsdam, Werder und Schwielowsee und sei damit ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Mobilität, so die Begründung. Auch hier gab es EFRE-Mittel in Höhe von rund 6,6 Millionen Euro. Nur zwei Beispiel aus zahlreichen Projekten. In der vergangen Förderperiode von 2014 bis 2020 haben laut Wirtschaftsministerium Landkreise und kreisfreie Städte wie Potsdam, Cottbus oder Dahme-Spreewald von EFRE profitiert. Die genannten bekamen die meisten Mittel ausgezahlt.

Dem Europäischen Sozialfonds ESF stehen in der aktuellen Förderperiode insgesamt 396,5 Millionen Euro zur Verfügung. Der Europäische Sozialfonds sei das wichtigste Instrument der Europäischen Union zur Förderung der Beschäftigung in Europa. Damit solle der Zugang zu besseren Arbeitsplätzen verbessert werden. Zudem biete er eine Qualifizierung und unterstütze die soziale Integration, heißt es von der EU. Zu den geförderten Projekten zählt etwa der rote Ausbildungs-Bulli der Arbeitsagentur. Er rollt durch Brandenburg und soll junge Menschen über attraktive Ausbildungs- und Praktikumsangebote in der jeweiligen Region informieren.