Bis zum 4. Juni 2024 kann ein Wahlschein in Berlin auch noch per elektronischem Antrag [verwalt-berlin.de] eingeholt werden.

Die landesweiten Kommunalwahlen finden in Brandenburg alle fünf Jahre statt. Gewählt werden die 14 Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen, Bürgermeister und Ortvorsteher sowie Ortsbeiräte. Der nächste Wahltermin ist am 09. Juni 2024.

Grundsätzlich gilt in jedem Fall: Wahlbriefe, die am Wahltag nach 18 Uhr bei der zuständigen Stelle eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.

Außerhalb Deutschlands sollte der Wahlbrief möglichst noch im Mai bei einer Poststelle abgegeben oder per Luftpost verschickt werden. Das anfallende Porto muss man selbst bezahlen. Auf dem Wahlbrief unterhalb der Anschrift muss “ALLEMAGNE“ oder “GERMANY” stehen. Der rote Wahlbrief kann auch in einen neutralen Briefumschlag gesteckt werden.

Der Wahlbrief kann auch persönlich bis spätestens 18 Uhr am Wahl-Sonntag in den Briefkasten der zuständigen Wahlbehörde eingeworfen werden. Die Adresse befindet sich auf dem roten Wahlbriefumschlag.

Wer nach dem 28. April nach Berlin oder Brandenburg gezogen ist, muss an seinem vorherigen Wohnort die Stimme abgeben. Dies gilt auch für all jene, die innerhalb von Berlin oder Brandenburg umgezogen sind. Bis zum 19. Mai konnten Betroffene einen neuen Wahlschein im neuen Wohnort beantragen – dies ist nun aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich.

Ich bin ausländischer EU-Bürger - wie kann ich an der Europawahl 2024 in Berlin und Brandenburg bzw. an der Kommunalwahl in Brandenburg teilnehmen?

Grundsätzlich gilt: EU-Bürger, die seit der Wahl vom 13. Juni 1999 oder einer späteren Wahl zum Europäischen Parlament ununterbrochen in ein Wählerverzeichnis in Deutschland eingetragen sind, werden automatisch in das Wählerverzeichnis ihres Wohnbezirks eingetragen. Falls dem so ist, müssten Betroffene bis zum 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben.

Diejenigen, auf die diese Voraussetzungen nicht zutreffen, müssen sich für die Wahlteilnahme in das Wählerverzeichnis ihrer deutschen Wohnsitz-Gemeinde eintragen lassen. Sie erhalten dann auch in Zukunft automatisch von dort ihre Wahlbenachrichtigung für die künftigen Europawahlen zugestellt.

Haben EU-Ausländer mit Erstwohnsitz Berlin oder Brandenburg keine Wahlbenachrichtigung erhalten, können auch sie ihre Stimme unter Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses in Ihrem zuständigen Wahllokal abgeben.

Grundsätzlich können EU-Ausländer entweder in ihrem Herkunftsland oder in Deutschland an der Europawahl teilnehmen. Dies gilt übrigens auch für Menschen mit doppelter EU-Staatsbürgerschaft. Wichtig: Beide Wählergruppen dürfen nur eine Stimme abgeben und müssen sich für ein Land entscheiden. Wählen Betroffene in Berlin oder Brandenburg, können nur die Kandidierenden aus diesen Regionen gewählt werden – und nicht aus einem anderen EU-Staat. Mehrere Stimmabgaben sind verboten und können mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden.

EU-Bürger ab 16 Jahren mit ständigem Wohnsitz in Brandenburg (oder die sich als Wohnsitzlose gewöhnlich hier aufhalten) haben bei der Kommunalwahl in Brandenburg ein Wahlrecht. Ab 18 Jahren können sie auch selbst gewählt werden.