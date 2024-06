Verstehe die Welt nicht mehr Marzahn Montag, 10.06.2024 | 10:52 Uhr

25% AfD in Marzahn.... einen Stadtteil mit so wenig Ausländern und so vielen sozialen Problemen. Hier verdienen so viele Mindestlohn, wie vermutlich in keiner anderen Region Berlins. Und die wählen AfD!!!!

Hat sich irgendjemand mit dem Programm der AfD auseinander gesetzt!?

Für Bürgergeldempfänger, Kindersarmut und Rentner ist die AfD Gift. Denn die erhöhen kein Bürgergeld oder

Mindestlohn.



AfD: vermeidlich einfache Lösung, für einfache Geister.

Vermutlich muss die AfD mal mitreden, damit viele Leute realisieren, wofür die AfD steht. Denn anscheinend sind die Menschen nicht in der Lage Wahlprogramme zu lesen.