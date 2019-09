So wurde in den einzelnen Wahllokalen abgestimmt

Gewählt wurde am Sonntag in 3.690 Wahllokalen in ganz Brandenburg. rbb|24 hat die Ergebnisse jedes einzelnen Lokals ausgewertet. Dabei sind einige Ausreißer zutage getreten. Von Dominik Wurnig

Suchen Sie in der Tabelle nach dem Lokal, in dem Sie ihre Stimme abgegeben haben:

Den größten Stimmenanteil erreichte die SPD mit rund 58 Prozent im Wahllokal Dorfstraße in Blankenberg in Wusterhausen/Dosse, am schlechtesten schnitt sie mit nur sechs Prozent in der Schloßsstraße in Mühlenberg im Havelland-Kreis ab.

Die AfD war mit 62 Prozent im Wahllokal Gemeindezentrum in der Dorfstraße des Ortsteils Grötsch in Heinersbrück nahe Cottbus am erfolgreichsten. Auf nur vier Prozent kommt die AfD hingegen am Glashüttenweg in Wiesenburg/Mark.

Das beste Wahllokal-Ergebnis fuhr die CDU in der alten Schule in Münchhausen-Ossak in der Sonnenwalder Ringstraße im Landkreis Elbe-Elster ein. Dort wählte jeder zweite die Union (50 Prozent). Nur jeder 50. (2 Prozent) wählte die CDU hingegen in der Straße Dorfaue im Ort Alt Tucheband im Landkreis Märkisch-Oderland nahe der polnischen Grenze.

Das beste Ergebnis erreichten die Grünen mit 43,5 Prozent am Dr.-Rudolf-Tschäpe-Platz (Wahllokal in der Gerhart-Hauptmann-Grundschule in der Carl-von-Ossietzky-Straße) in der Brandenburger Vorstadt in Potsdam. In 33 Wahllokale bekamen die Grünen hingegen überhaupt keine Stimmen und damit null Prozent.

In der Wandl Grundschule in Wandlitz im Landkreis Barnim haben 37,5 Prozent die Linke gewählt - ihr bestes Ergebnis. In 13 Wahllokalen kam die Linke auf überhaupt keine Stimme und erreichte demnach 0 Prozent.

Mit 38 Prozent fuhren die Freien Wähler im Wahllokal Güterberg in Uckerland in der Uckermark ein Volksparteien-Ergebnis ein. In 58 Lokalen fanden sie keine Wähler.

Die FDP hätte im Ponnsdorfer Bürgerhaus in der Dorfstraße im Landkreis Elbe-Elster mit 5,9 Prozent knapp den Einzug geschafft - das beste Ergebnis aller Wahllokale. Ihr Problem: In 982 von 3.690 Wahllokalen hat niemand die FDP gewählt.