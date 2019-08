Nun gut, die AfD hat kommunalpolitisch immer noch wenig zu sagen, landespolitisch erst recht wenig. Ich hoffe, dass sich daran nach dem 1. September, dem Wahltag in Brandenburg, nichts ändern wird. Die AfD macht mir Sorgen mit ihrem nationalistisch-rechtpopulistischen Duktus. In Sachen Kultur hat man von der AfD in Brandenburg noch nichts gehört. Ich war kürzlich Gast einer Veranstaltung der kulturpolitischen Gesellschaft in Neuruppin, wo alle Vertreter der Parteien etwas zur Kulturpolitik sagten sollten. Es waren alle vertreten - bis auf die AfD. Die hatte auf die Einladung noch nicht einmal geantwortet. Ich vermute mal, sie hat auch nichts dazu zu sagen. Bis auf irgendwelchen nationalistischen Schmonzes hätte ich da auch nichts erwartet.

Sie treffen sich auch mit anderen Kulturinstitutionen und Kulturpolitikern: Wie versucht man sich zu positionieren gegen die AfD?

Bei den Gesprächen mit den Kollegen spielt die AfD keine Rolle. Unterschwellig ist die Sorge zu spüren, dass es eine Rolle spielen könnte. Aber das ist alles im Moment im Konjunktiv. Was die AfD in Sachen Politik vorhat, ist reine Spekulation. Wenn sie an die Schalthebel der Macht kämen, würde dieses Rückwärtsgewandte, dieses Fremdenfeindliche, dieses Nationalistische sicherlich auch eine Rolle spielen. Ich will jetzt nicht gleich sagen, die Nazi-Reichskulturkammer lässt schön grüßen, aber etwas in diese Richtung könnte man schon erwarten. Zumal der Herr Staatssekretär Gauland zu bemerken wusste, dass die zwölf Jahre Nationalsozialismus ein Vogelschiss der Geschichte wären. Da ist es mir dann schon sehr unwohl.