Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg sind die Spitzenkandidaten von sechs Parteien am Dienstagabend (20.15 Uhr) zu Gast im rbb Fernsehen. Zur "Wahlarena" eingeladen sind Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Andreas Kalbitz (AfD), Ingo Senftleben (CDU), Ursula Nonnemacher (Bündnis90/Die Grünen), Kathrin Dannenberg (Die Linke) und Hans-Peter Goetz (FDP) eingeladen. Die Sendung ist live und dauert 90 Minuten.

Wir steigen mit einer offenen Fragerunde des Publikums ein, gehen zu den Leuten hin und fragen, was sie auf dem Herzen haben. Das kann beispielsweise die Pflege, aber auch etwas völlig anderes sein. Im Verlauf der Sendung wollen wir dann aber die großen Themenblöcke unterbringen. Allerdings ist nicht klar, ob all diese Themen am Ende auch tatsächlich zur Sprache kommen.

Können sich auch Zuschauer von zu Hause aus einbringen?

Wir versuchen, die Sendung auch in den sozialen Medien begleiten zu lassen. Dort kann man mitdiskutieren. Mit Hilfe unserer Social-Media-Redakteure wollen wir so auch mitbekommen, was dort läuft. Vielleicht ergibt sich dadurch eine Möglichkeit, eine vieldiskutierte Frage aus dem Netz auch live in der Sendung zu stellen.

Es gab eine gerichtliche Auseinandersetzung, weil der rbb BVB/Freie Wähler nicht eingeladen hat. Warum ist die Partei nicht dabei?

Der rbb hat entschieden, nur diejenigen einzuladen, die auf der Grundlage verlässlicher Umfragewerte über die Fünf-Prozent-Hürde kommen und am Ende auch in Fraktionsstärke in den neuen Landtag einziehen werden.