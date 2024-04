Für weit mehr als 100 Millionen Euro wurde vor Jahren ein Aktgemälde des italienischen Malers Amedeo Modigliani in New York versteigert. Das Werk im Privatbesitz ist nun Teil einer neuen Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini.

Modigliani habe sich in einer Zeit der Formauflösung, Abstraktion und Frauenfeindlichkeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Vorreiter der Moderne positioniert, so das Museum. Dabei habe er sein Augenmerk auf das Bild des Menschen, auf das Körperliche und auf die selbstbewusste Weiblichkeit gerichtet. Seine Portraits und Akte hätten während des Ersten Weltkriegs die Entwicklung des Menschenbilds einer jungen Künstlergeneration begleitet und geformt, die in Städten wie Paris, Wien, Berlin und Dresden an der Figuration arbeitete, hieß es weiter.

Es seien "sehr selbstbewusste Frauen" zu sehen, so Westheider weiter: "Sie richten einen neuen, modernen Blick auf die Welt." Daher heiße die Ausstellung auch "Moderne Blicke".

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Staatsgalerie Stuttgart und war dort bereits vom 24. November bis zum 1. April zu sehen. Leihgeber sind unter anderem das Centre Pompidou und das Musée de l'Orangerie in Paris, die Phillips Collection in der US-Hauptstadt Washington, die Pinacoteca Agnelli im italienischen Turin, die Tate London und das New Yorker Metropolitan Museum of Art.