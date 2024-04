Wenn am nächsten Sonntag in Berlin ein neues Abgeordnetenhauswahl gewählt würde, hätte die schwarz-rote Koalition keine Mehrheit. Das geht aus dem BerlinTrend von infratest dimap im Auftrag der rbb24-Abendschau und rbb 88.8 hervor.

Laut der Umfrage hätten nur CDU und Grüne genug Stimmen, um eine gemeinsame Regierungskoalition zu bilden. Für eine Neuauflage der aktuellen Regierung aus CDU und SPD würde es hingegen genauso wenig reichen wie für eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken.

Neu dazu kommen allerdings Koalitionsoptionen, die das BSW einschließen: Sowohl eine schwarz-rote als auch eine rot-grün-rote Koalition könnten sich mit dem BSW doch noch eine Mehrheit beschaffen. Sollte die Partei also bei künftigen Wahlen in Berlin antreten, könnte sie laut aktuellen Umfragen zum Zünglein an der Waage werden. Eine Zusammenarbeit mit der AfD haben alle im Abgeordnetenhaus vertreten Parteien bislang stets abgelehnt.

Der Zugewinn des BSW geht laut BerlinTrend auf Kosten von AfD, CDU und FDP: Alle drei Parteien verlieren an Zuspruch, während SPD, Grüne und Linke stabil bleiben. Die Zahlen lassen also vermuten, dass BSW-Anhänger in Berlin eher konservativ wählen. Das zeigt auch die BerlinTrend-Frage zum Sicherheitsempfinden der Berlinerinnen und Berliner: Während Anhänger von SPD, Grünen und Linken sich mehrheitlich sicher fühlen in der Stadt, sehen es Anhänger des BSW, der CDU und vor allem der CDU eher andersherum.