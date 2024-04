Im Prozess um die Zwangsräumung eines 84-Jährigen hat das Amtsgericht Wedding entschieden, dass der Mann sein Haus in Berlin-Reinickendorf verlassen muss.

Die Kündigung gegen den Rentner sei rechtskräftig, sagte Gerichtssprecherin Paula Riester am Montag dem rbb. Das Gericht habe eine Räumungsfrist von drei Monaten festgesetzt. Dem Mann bleibe aber noch die Möglichkeit, Berufung einzulegen.

Der 84-Jährige wohnt seit seiner Geburt 1939 in der Kleinhaussiedlung Am Steinberg in Berlin-Reinickendorf. Die Besitzer hatten ihm 2015 aufgrund von Modernisierungsplänen gekündigt. Die Siedlung wurde 2010 vom Land Berlin an die private Entwicklungsgesellschaft "Am Steinberg" verkauft.