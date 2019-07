Seit der Wende ist Brandenburg fest in sozialdemokratischer Hand. Die SPD stellte mit Stolpe, Platzeck und Woidke sämtliche Ministerpräsidenten. CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben will das nun ändern. Einzig: Sein schwerster Gegner ist die eigene Unbekanntheit.

Senftlebens Start in die Landespolitik ist genau 20 Jahre her. 1999 gewinnt der gelernte Maurer das Direktmandat in seinem Wahlkreis in der Lausitz. 2003 wird er zudem Bürgermeister in seiner Heimatstadt Ortrand, ganz im Süden, an der Grenze zu Sachsen. Hier ist er bereits zur Schule gegangen.

Maik Bethke war damals schon sein Kumpel. Zusammen haben die beiden zur Wendezeit einen Schülerrat und die Schülerzeitung aus dem Boden gestampft. "Strategisch denken konnte er von Anfang an. Er wusste schon, wo er hinwollte. War mit vielen Sachen nicht so zufrieden und hat versucht, das ändern", erinnert sich Bethke.