Es waren noch ein klein wenig mehr Schüler. Im abgelaufenen Schuljahr 2018/19 haben laut Zahlen des Statistischen Landesamtes [externer Link] 1.628 Schüler in Brandenburg die Schule ohne Abschluss verlassen. 23.227 Schüler haben einen allgemeinbildenden Abschluss, also beispielsweise den Hauptschulabschluss, erreicht.

Woidkes Aussage wird durch Zahlen des Statistischen Bundesamtes gestützt. Demnach wuchs die Zahl der Brandenburger von 2,485 Millionen im Jahr 2015 auf 2,512 Millionen im Jahr 2018.

Demgegenüber sank die Bevölkerungszahl in Thüringen von 2,171 Millionen im Jahr 2015 auf 2,143 Millionen im Jahr 2018. In Sachsen-Anhalt ein ähnlicher Trend - die Zahl der Einwohner verringerte sich von 2,245 Millionen im Jahr 2015 auf 2,208 Millionen im vorigen Jahr. Auch in Sachsen leben immer weniger Menschen - waren es 2015 noch 4,085 Millionen sind es im Jahr 2018 4,078 Millionen. In Mecklenburg-Vorpommern sank die Einwohnerzahl von 1,612 im Jahr 2015 auf 1,610 im vergangenen Jahr.

Mitarbeiter des Landesamtes für Statistik Berlin-Brandenburg hatten in der Vergangenheit die positive Bevölkerungsentwicklung mit dem Wegzug von Berlinern nach Brandenburg sowie einer Sogwirkung von Berlin, die nach Brandenburg ausstrahlt, in Verbindung gebracht.