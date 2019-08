Die Spitzenkandidaten von sechs Parteien stellten sich am Dienstag live in der großen rbb-TV-Debatte zur Brandenburg-Wahl - mit teils knackigen, teils widersprüchlichen Aussagen. Hier sind die interessantesten Zitate.

"Zehn Prozent des deutschen Stromverbrauchs werden in der Lausitz produziert. Die Menschen sind stolz darauf - und das Mindeste, was sie verdienen, ist, dass Ihnen Respekt entgegengebracht wird."

"Wir müssen Klimaschutz so denken, dass er sozialer Klimaschutz ist. Die Menschen müssen mitgedacht und mitgenommen werden. Und das sind die Menschen, die in der Lausitz ihre schwere Arbeit machen genauso wie Menschen, die im ländlichen Raum leben und auf ihr Auto angewiesen sind. Ein Klimaschutz, der ein Klimaschutz der Reichen ist und den sich die Menschen nicht leisten können, weil sie sich das Auto dann nicht mehr leisten können, das wird ein Klimaschutz sein, der in Deutschland scheitern wird."

"Wir können das Ehrenamt nicht noch mehr aussaugen. Es ist an einer Grenze. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in Brandenburg mehr Hauptamt in der Feuerwehr haben und das Ehrenamt nicht über Gebühr belastet wird. Wir müssen dafür sorgen, dass die Prämien für die Jugendfeuerwehr nicht erst nach zehn Jahren ausgezahlt werden."

"Das Wichtigste ist für mich die Bildung. Ich möchte, dass alle Schüler stolz darauf sind, dass sie hier in Brandenburg zur Schule gehen, dass Familien hier in Brandenburg, egal wo sie wohnen, glücklich werden, gute Möglichkeiten haben, auch mit Ärzten, Polizei vor Ort, guten Funkverbindungen - und hier gut leben können. Und wir reden nicht mit der AfD über eine Regierung in Brandenburg. Das ist eine klare Aussage: Wir machen keine Regierung mit der AfD nach der Landtagswahl."

"Ich wünsche mir für Brandenburg, dass wir wieder Brücken bauen zwischen Stadt und Dorf, zwischen den Regionen in Brandenburg, zwischen den Menschen in Brandenburg, damit wir nicht getrennt, sondern geeint die Fragen anpacken, die anzupacken sind."

Eingangsstatement:

"Ich wünsche mir, dass ich, wenn ich in Brandenburg unterwegs bin, egal ob in der Uckermark oder in der Lausitz oder in der Prignitz oder im Speckgürtel, nur in glückliche Gesichter schauen kann, weil die Menschen für ihre Arbeit einen guten Lohn bekommen, in Würde alt werden können, die Kinder beste Bildungschancen und eine gute Umwelt um sich haben - vor allem, dass niemand zurückgelassen wird, weil wir die Zukunft gestalten - nämlich gemeinsam."

Schlusswort / Erste Amtshandlung:

"In allererster Linie werden wir die Beitragsfreiheit für alle Kinder durchsetzen in der Kita und im Hort. Das wird unsere erste Amtshandlung sein, wenn wir denn in Verantwortung gehen. Wir möchten, dass eine tariftreue Regelung im Pflegebereich durchgesetzt wird hier in Brandenburg. Davon könnten 40.000 Beschäftigte sofort profitieren. Und wir wollen gute Arbeit und gute Löhne durchsetzen mit einem Vergabe-Mindestlohn von 13 Euro."

zu Kitagebühren:

"Wir wollen in der nächsten Legislatur die komplette Beitragsfreiheit schaffen, denn wir haben viele Familien in diesem Land, die eben nicht unter so günstigen Bedingungen leben und jeden Euro dreimal umdrehen müssen. Für die ist es wirklich eine Erleichterung, wenn sie für ihre Kinder keine Kita-Gebühren mehr bezahlen müssen. Kita ist nicht nur ein Betreuungsangebot, sondern ein Bildungsangebot und Bildung muss kostenlos sein."

zur inneren Sicherheit:

"Wir haben in den letzten Jahren viel mehr Polizisten einstellen können und vor allem junge Polizisten ausbilden können. 425 pro Jahr ist eine enorme Anzahl."

zur Inklusion:

"Das bedeutet, dass die Kinder gemeinsam in einer Schule lernen und auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen werden kann. Dazu braucht man multiprofessionelle Teams und Sonderpädagogen, die Rot-Schwarz abgeschafft hat und die wir jetzt erst wieder eingeführt haben."