Die landesweiten Kommunalwahlen finden in Brandenburg alle fünf Jahre statt. Gewählt werden die 14 Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen, Bürgermeister und Ortvorsteher sowie Ortsbeiräte. Der nächste Wahltermin ist am 09. Juni 2024.

Die Gemeinde mit den brandenburgweit meisten AfD-Stimmen ist Hirschfeld (Elbe-Elster). Hier haben fast 52 Prozent der Wähler für die AfD gestimmt. Die Partei konnte fast 17 Prozentpunkte dazugewinnen. Bei der Europawahl gaben sogar 60 Prozent der Wähler in Hirschfeld ihre Stimme der AfD.

Auch in anderen Orten in Südbrandenburg wurde die Partei stärkste Kraft. In Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) erreichte sie 29 Prozent, in Lübben (Dahme-Spreewald) 29,2 Prozent und in Finsterwalde (Elbe-Elster) 24,2 Prozent.