Die AfD geht erstmals als klare Siegerin aus den Kommunalwahlen in Brandenburg hervor. Nach Auszählung aller Stimmen haben sich 25,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die AfD entschieden, die damit 9,8 Prozentpunkte mehr als bei den letzten Kommunalwahlen vor fünf verbuchen kann. Der Brandenburger AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft. Hinzugewonnen hat auch die CDU : Sie erhielt 19,3 Prozent (+1 Prozentpunkt im Vergleich zu 2019). Die Christdemokraten schließen damit die Kommunalwahlen in Brandenburg auf Platz zwei ab. Die SPD verliert 1,1 Prozentpunkte und landet bei 16,6 Prozent. Klare Verlierer der Kommunalwahlen in Brandenburg sind die Linke (- 6,3 Prozentpunkte), die auf 7,8 Prozent kommt. Auch die Grünen verlieren deutlich (-4,4 Prozentpunkte) und erreichen 6,7 Prozent. Die Freien Wähler gewinnen 1,1 Prozentpunkte hinzu und landen bei 7,4 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW ) trat nicht unter diesem Namen zur Kommunalwahl an, sondern lokal mit anderen Bündnissen. In fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten hat die AfD die meisten Stimmen erzielt. Nur in Potsdam-Mittelmark gewann die CDU. Einzig in der Landeshauptstadt Potsdam hatte die SPD die Nase vorn. Die Wahlbeteiligung lag laut dem Landeswahlleiter [ wahlergebnisse.brandenburg.de ] bei 66,1 Prozent.

In Neuendorf im Löwenberger Land (Oberhavel) wurde nach rbb-Informationen die Wahl zum Ortsbeirat abgesagt, weil laut Wahlleiterin Ramona Kubale kein Wahlvorschlag eingegangen sei. Der neue Termin ist für den 22. September angesetzt. Dort hatten gegen 13 Uhr rund die Hälfte der 212 Wahlberechtigten ihre Stimme an der Urne oder per Brief abgegeben. Im Nachbarort Teschendorf bildeten sich am Morgen bereits Schlangen vor dem Wahllokal, berichtet eine rbb-Reporterin.



In Potsdam gab Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit seiner Frau Britta Ernst (beide SPD) gegen 13 Uhr seine insgesamt sieben Stimmen im Wahllokal in der Industrie- und Handelskammer ab: Je eine für die Europawahl, drei für die Stadtverordnetenversammlung und drei für den Ortsbeirat.



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kam am Sonntagmorgen mit seiner Frau Susanne zu einem Wahllokal in Forst (Spree-Neiße) in der Niederlausitz. Er hoffe bei den beiden Wahlen auf eine "sehr, sehr gute Wahlbeteiligung", sagte er. Dies sei wichtig, um die extremen Ränder, die es momentan auch in Deutschland sehr stark gebe, einzugrenzen.



In Wiesenburg (Potsdam-Mittelmark) kamen mehr Wählende als erwartet. Die Stimmzettel gingen aus, konnten aber aus anderen Wahllokalen beschafft werden. Weil die fehlenden Zettel rechtzeitig bemerkt worden waren, bildeten sich keine Schlangen.



In Wittenberge (Prignitz), Brandenburg an der Havel und Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) mussten am Nachmittag zusätzliche Wahlurnen an die Wahllokale ausgegeben werden. Wegen der großen Wahlzettel und der Papiermengen waren die zur Verfügung stehenden Urnen schon voll. Teilweise mussten die Zettel in den Urnen mithilfe von Linealen oder Stiften gestaucht werden, beobachteten rbb-Reporter und -Reporterinnen.



Der Bürgermeister von Panketal (Barnim), Maximilian Wonke, forderte die Einführung von Wahlautomaten, da die Auszählung womöglich bis in den frühen Montag hineingehen werde und Wahlhelfende arg strapaziert würden.