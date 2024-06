Die landesweiten Kommunalwahlen finden in Brandenburg alle fünf Jahre statt. Gewählt werden die 14 Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen, Bürgermeister und Ortvorsteher sowie Ortsbeiräte. Der nächste Wahltermin ist am 09. Juni 2024.

Die AfD landete bei den Brandenburger Kommunalwahlen in 16 von 18 Landkreisen und keisfreien Städten auf Platz eins. Betrachtet man das vorläufige Endergebnis bei den Kreistagswahlen auf Gemeindeebene, zeigt sich ein differenzierteres Bild. In 325 von 413 Gemeinden kam die AfD auf Platz eins. Die CDU konnte in 50 Gemeinden die relative Mehrheit erringen, die SPD in 20 Gemeinden.

BVB/Freie Wähler sowie die Bauernliste – teilweise in Vereinigung mit anderen – waren in jeweils fünf Gemeinden vorne.

In sieben Gemeinden waren sogenannte weitere Wählergruppen erfolgreich: In Schönborn (Elbe-Elster) kam die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) auf knapp über 50 Prozent der Stimmen; in Heideblick (Dahme-Spreewald) kam die Liste Stimme der Dörfer auf 30,5 Prozent. In Fichtwald, Schönewalde und Schlieben (alle in Elbe-Elster) erreichten die Wählergemeinschaft Landwirtschaft Umwelt und Natur Elbe-Elster (WG LUN), die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) und die Ländliche Wählergruppe Kreisstadt Herzberg (LWG) gemeinsam die relative Mehrheit.

In den Gemeinden Herzberg und Kremitzaue (beide in Elbe-Elster) waren die Wählergruppe Herzberg Zählt (HZ), die Wählergemeinschaft Landwirtschaft Umwelt und Natur Elbe-Elster (WG LUN), die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) und die Ländliche Wählergruppe Kreisstadt Herzberg (LWG) zusammen die stärkste Kraft.

In der Gemeinde Mühlenfließ (Potsdam-Mittelmark) konnte der Einzelbewerber Jens Hinzer die meisten Stimmen für sich gewinnen.