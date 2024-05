Bei den Kommunalwahlen in Brandenburg werden Tausende zum größten Teil ehrenamtliche politische Posten verteilt. Doch wie funktioniert Kommunalpolitik überhaupt, was wird hier entschieden und welche Probleme gibt es? rbb|24 schaut sich in den Landkreisen und kreisfreien Städten um, welche Themen dort relevant sind.

Inzwischen ist das Problem erstmal aus der Welt. Die Stadtwerke haben kurzfristig eine Lösung gefunden und bauen zusätzlich in den kommenden Jahren ein neues Umspannwerk. Trotzdem gilt das Desaster in der Kreisstadt von Oberhavel als Sinnbild der Herausforderungen, die das Einwohnerwachstum mit sich bringen.

"Wir haben nicht nur im Süden Wachstumsschmerzen", räumt Landrat Alexander Tönnies (SPD) ein. Als vorrangige Aufgaben sieht er die Entwicklung der sozialen Infrastruktur, die Schaffung von Wohnraum, die Planung des Zuzugs. "Das Wichtigste für mich ist das Thema Bildung", so Tönnies. Mit dem Zuzug in den Landkreis steige natürlich auch der Bedarf an Schulplätzen. In diesen Wochen spielt das auch auf vielen Wahlplakaten für die Kreistagswahl am 9. Juni eine Rolle.

Tatsächlich werden Schulplätze in Oberhavel allmählich knapp. Das wurde auf der letzten Kreistagssitzung dieser Legislaturperiode am 8. Mai deutlich. Ein Beschluss: Die Jahrgangsstufe 7 am Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium kann ab dem neuen Schuljahr fünfzügig gebildet werden. Und das ist längst kein Einzelfall. An vielen Einrichtungen werden Jahrgangsstufen aufgestockt. Da die Klassenräume aus allen Nähten platzen, sieht man auf Schulhöfen teilweise Container.