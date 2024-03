Für 10,6 Milliarden Euro soll das Schienennetz der Region bis 2030 zukunftsfähig gemacht werden. Dafür soll auch die alte Heidekrautbahn-Stammstrecke von Barnim nach Berlin wieder in Betrieb genommen werden, doch die Umsetzung hakt. Von Karsten Zummack

Grasbüschel und Mini-Tannen ragen zwischen den Gleisen hervor, die Bahnsteige sind dicht bewuchert. An den Kanten hat sich Moos festgesetzt. Die Schienen bei Schildow (Oberhavel), einem Ortsteil von Mühlenbecker Land, dämmern seit der endgültigen Stilllegung der Strecke 1983 fast unbenutzt vor sich hin. Nur ab und zu rollen hier Güterzüge des Bahntechnikherstellers Stadler oder Sonderfahrten mit Dampflok über die teils rostig wirkenden Gleise.

Die Deutsche Bahn ist in einem schlechtem Zustand – das leugnet sie nicht einmal mehr selber. Die Probleme von heute sind Ergebnis einer verfehlten Verkehrspolitik. Zehn Gründe für die Dauerkrise – und ein paar kleine Schritte heraus. Von Jonas Wintermantel

Gleich drei der geplanten Haltepunkte liegen in der Gemeinde Mühlenbecker Land. Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) kann es kaum erwarten, dass hier endlich wieder Personenzüge rollen. "Wir müssen einfach schauen, wie wir den gesamten Pendelverkehr von und nach Berlin entzerren können. Und das geht nur mit der Schiene", zeigt sich der Kommunalpolitiker überzeugt. Außerdem verspricht er sich von einer besseren Bahnanbindung eine höhere Lebensqualität für die Einwohner und positive Folgen für die Gesamtentwicklung seiner Gemeinde.

Auch das Bahnhofsgebäude aus Backstein ist in die Jahre gekommen. Im Moment wird es von einem Steinmetz genutzt. Doch schon bald sollen hier wieder Züge halten. Schildow ist eine der Stationen, die auf der etwa 14 Kilometer langen Stammstrecke der Heidekrautbahn angesteuert werden. Sie soll von Schönwalde (Havelland) bis nach Berlin-Wilhelmsruh reichen.

Die Heidekrautbahn ist für die gesamte Region ein Prestigeprojekt. Der große Vorteil: Die Gleisbetten sind vorhanden, auch viele der Bahnhöfe. Die Betreibergesellschaft Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) verspricht später einen Halbstundentakt. Zum Einsatz sollen wasserstoffbetriebene Züge kommen. Die ersten sind bereits bestellt.

An der Strecke stößt das Vorhaben — wie bei großen Infrastrukturprojekten üblich — natürlich nicht nur auf Begeisterung. Vor einigen Jahren hat sich eine Bürgerinitiative namens "Dialog Heidekrautbahn" gegründet, die die Planung kritisch begleitet. Dabei geht es nach Aussage des Vereinsvorsitzenden Patrick Schumann nicht darum, das Projekt komplett zu verhindern. Der 36-Jährige, der sich auch bei den Grünen im Mühlenbecker Land engagiert, führt die Themen Naturschutz und Lärm ins Feld.

Schumann befürchtet negative Auswirkungen auf den Tegeler Fließ. Außerdem verweist er darauf, "wie dicht die Besiedlung mittlerweile an dieser Schiene ist". Anders als früher seien viele Grundstücke inzwischen erschlossen. "Diese Strecke darf nicht einfach so ohne einen entsprechenden Schutz für die Anwohner betrieben werden", so der Vereinschef.