Einer, der sich dafür einsetzt ist Christian Scherf. Er forscht am Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel zu Alternativen zum eigenen Auto. "Ein System, das Car- und Bikesharing kombiniert, wird dem Menschen besser gerecht, denn es steigert die Lebensqualität. Der Einzelne könnte viel situationsabhängiger entscheiden, wann er welches Fortbewegungsmittel nimmt." In Berlin gäbe es ohne Privatautos mehr Platz für Fahrrad- und Fußwege. Busse, Straßen- und U-Bahnen führen häufiger und im abgestimmten Takt. Um das Ganze zu finanzieren, brauche es vor allem politischen Willen, glaubt Scherf.

Denn besonders in ländlichen Regionen sind viele Menschen auf das Auto angewiesen. Über 60 Prozent der Pendler in Brandenburg fuhren 2016 laut Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes mit dem Auto zur Arbeit. Etwa 30 Prozent nahm das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel.

Christian Scherf ist gnädig – grundsätzlich dürfen Autos bleiben. So lange der Sharing-Gedanke, also das Teilen eines Autos mit mehreren Menschen, im Vordergrund stehe, bleibe das Auto für weite Strecken eine Option.

In Deutschland gibt es 55 Umweltzonen. Hier dürfen nur Fahrzeuge mit grüner Plakette fahren. Seit 2008 gibt es diese Regelung. Ziel ist es, die Luftverschmutzung einzudämmen. Derzeit diskutiert die Politik auch über eine blaue Plakette für Dieselfahrzeuge. Diese dürften dann in Städten nicht mehr fahren.

In Paris ist die Schnellstraße am linken Seine-Ufer schon seit 2013 autofrei. Auch das rechte Ufer ist mittlerweile für Autos verboten. Am ersten Sonntag im Montag wird außerdem die Innenstadt für fast alle Fahrzeuge (ausgenommen sind Busse, Taxis, Anlieger und Notfahrzeuge) gesperrt.

In Hannover findet im Zuge des Klimafests seit acht Jahren ein autofreier Tag statt. Im vergangenen Jahr kamen 90.000 Menschen in die Innenstadt.

In einer Welt ohne Autos wäre es erst gar nicht so weit gekommen, glaubt Professor Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. "Wir leben in einem Siedlungsbrei, in dem das private Auto seit über 40 Jahren zum guten und modernen Leben dazugehört." Deshalb seien immer mehr Menschen von der Stadt aufs Land und damit weg von ihren Arbeitsplätzen gezogen.

Die Digitalisierung birgt die Chance, dass die Menschen künftig nicht mehr so oft fahren müssen. In einer Stadt ohne Autos arbeiten die Berufstätigen entweder von zu Hause aus oder wohnen in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. In Berlin nutzen sowieso nur noch durchschnittlich 30 Prozent der Einwohner das eigene Auto, den Rest erledigen sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad oder zu Fuß.