Eigentlich wollte Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Schäfer am Montag den Trailerpark am Wiesenweg in Karlshorst räumen lassen. Doch jetzt kommt es anders.

Auch die Polizei war am Dienstag vor Ort. Nach Berichten eines rbb-Reporters konnten die Beamten eine mutmaßliche Bedrohungslage aufklären und haben das Gelände inzwischen verlassen.



Ursprünglich war die Räumung des Geländes für Montag geplant. Allerdings hatte sich nach Angaben des Bezirksbürgermeisters Martin Schäfer (CDU) die Polizei geweigert, die Räumung zu unterstützen. "Ich bedauere es sehr [...] Ich kann aber nun meine Kolleginnen und Kollegen nicht ohne Polizeischutz diese Aktion vornehmen lassen", sagte Schäfer am Montag dem rbb. Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) hatte zudem an den Bezirk Lichtenberg appelliert, den Leerzug des Trailerparks nur schrittweise vorzunehmen.



Der Bezirksbürgermeister hatte bereits am Freitag angekündigt, dass die Bewohner des Trailerparks in einer Obdachlosenunterkunft in der Paul-Gesche-Straße unterkommen können. Der Trailerpark steht seit Monaten in den Schlagzeilen, weil die Hygiene vor Ort und auch die Wasser- sowie Stromversorgung immer prekärer geworden waren.