Moritz Freitag, 26.04.2024 | 07:27 Uhr

Freibier lockt immer. Und wenn man 3,5 Millionen für eine Fahrrad-Spielstrasse unter der U1 ausgeben kann, muss es um die Situation der Radfahrer wesentlich besser bestellt sein als die immer wieder zu suggerieren versuchen. Sonst wären die Prioritäten in Xhain anders gesetzt worden. Oder fällt das in die gleiche Kategorie "erfolgreicher" Kommunalpolitik wie der nach kurzer Zeit durch Vandalismus zerstörte WC-Container mit Missoir am Kotti und der Fahrradtresen in einer Grünanlage, in der der Bezirk Radfahren verboten hat?