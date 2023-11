Die Berliner Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) hat an den Bezirk Lichtenberg appelliert, den Trailerpark am Hönower Wiesenweg nur schrittweise zu räumen. Dazu hat sie den Bezirksbürgermeister Martin Schaefer (CDU) in einem Brief aufgefordert, der dem rbb vorliegt.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner des Trailerparks seien in Sorge, nach der Räumung des Grundstücks ohne Bleibe dazustehen, so die Sozialsenatorin. Von einer schrittweisen Räumung des Wohnwagen- und Container-Areals erhoffe sich Kiziltepe, dass den Menschen passgenaue Angebote unterbreitet werden könnten. Ihr gehe es dabei auch um Lösungen, um wohnungslose Menschen mit Haustieren unterzubringen. Es müsse vermieden werden, dass Bewohnerinnen und Bewohner in der Kältehilfe landeten, die bereits sehr stark ausgelastet sei.