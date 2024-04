Spitzensport - Bei diesen Sportlerinnen und Sportlern aus Berlin und Brandenburg funkte es privat

Sa 27.04.24 | 21:22 Uhr

Bild: Imago Images/frontalvision.com

Es lebe die Liebe – auch in den Arenen und auf den Sportplätzen der Region. Ob Fußball, Volleyball, Eiskunstlauf oder Bahnradsport: Hier klopfen die Herzen der Spitzensportler höher.



Weltmeisterliche Liebe: Emma Hinze und Maximilian Levy

Bahnradfahrerin Emma Hinze und ihr Freund Maximilian Levy kommen zusammen auf zwölf Weltmeistertitel und vier Medaillen bei Olympischen Spielen. Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin wird seit Herbst 2023 nicht nur vom Ex-Sprinter trainiert, sondern ist mit ihm auch in einer mehrjährigen Beziehung. Beide wohnen zusammen in Cottbus. "Er war selbst über ein Jahrzehnt ein international sehr erfolgreicher Athlet, den immer seine hohe Professionalität ausgezeichnet hat. Davon kann ich auf jeden Fall profitieren", so Hinze. Die 26-Jährige bereitet sich aktuell auf die Olympischen Spiele vor, die im Sommer in Paris stattfinden. Der 36-jährige Levy arbeitet seit seinem Karriereende als Junioren-Bundestrainer Kurzzeit für den Bund Deutscher Radfahrer.



Benjamin und Marie-Louise Eta | Bild: Imago Images/Nordphoto

Zwei Etas im Berliner Fußball: Marie-Louise und Benjamin Eta

Wenn alles wie geplant läuft, stehen ab Sommer zwei Etas in Berlin am Spielfeldrand. Marie-Louise Eta, die beim 1. FC Union Berlin als erste Co-Trainerin eines Fußball-Bundesligisten Geschichte schrieb, bekommt von ihrem Ehemann Benjamin Eta Gesellschaft. Der unterschrieb kürzlich als Trainer bei Tennis Borussia. Während sich die Fans von TeBe und Union nicht sonderlich gut verstehen, sind Marie-Louise und Benjamin Eta seit fast zehn Jahren verheiratet. Beruflich standen sie auch schon mal im direkten Wettbewerb, als sich beide für den Pro-Lizenz-Trainerkurs des DFB bewarben. Am Ende wurde Marie-Louise Eta als einzige Frau für einen der 16 Plätze ausgewählt. "Da gibt es bei uns keinen Neid, er freut sich für mich. Wir machen daraus auch keinen Wettbewerb, sondern können extrem voneinander profitieren", sagte Eta 2022 gegenüber dem "Kicker" [www.kicker.de]. Zuletzt führten die beiden eine Fernbeziehung, weil Benjamin Eta den Regionalligisten Weiche Flensburg trainierte. Ende vergangenen Jahres wurde er jedoch freigestellt, nachdem der Verein durch eine Niederlagenserie tief in den Tabellenkeller gerutscht war.



Eiskunstlauf trifft Basketball: Minerva-Fabienne Hase und Jonas Mattisseck

Er springt unter dem Korb in die Luft, sie schraubt sich auf dem Eis noch weiter nach oben. Basketballer Jonas Mattisseck und Eiskunstläuferin Minerva-Fabienne Hase sind ein Paar. Durch ihre vollen Terminkalender können sich der Spieler von Alba Berlin und die Paarläuferin zwar nicht oft in der Halle anfeuern, doch in ihren Instagram-Storys zeigen sie den gegenseitigen Support öffentlich. So fordert Mattisseck seine Follower auch mal auf, für die Kür seiner Freundin einzuschalten.

Eiskunstäuferin Minverva-Fabienne Hase und Basketballer Jonas Mattisseck im Jahr 2021 | Bild: Imago Images/Funke Foto Services

Während Hase und ihr Partner Nikita Volodin die Saison 2023/24 mit einer Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft abschließen konnten, hat Mattisseck noch die letzten Spiele der Hauptrunde und die Playoffs mit Alba Berlin vor sich.

Erster Schritt beim Pokalfinale: Anastasia Cekulaev und Marek Sotola

Bei Diagonalangreifer Marek Sotola und Mittelblockerin Anastasia Cekulaev klickte es nach dem Volleyball-Pokalfinale 2023 in Mannheim. Die BR Volleys und der SC Potsdam standen jeweils im Endspiel. Während sich die Berliner zum Pokalsiege krönen konnten, verloren die Brandenburgerinnen ihr Spiel. Nach dem Finale sprach der Tscheche die Hessin an. "Nachdem wir gegen Schwerin verloren hatten, saß ich auf der Bank und habe geweint. Die Berliner standen wegen der Abschlusszeremonie hinter mir, und Marek hat mitbekommen, dass ich traurig war. Er kam dann zu mir und hat gefragt, ob alles okay sei", erzählte Cekulaev im Interview mit dem Tagesspiegel [www.tagesspiegel.de]. Der Rest ist Geschichte. Während Marek Sotola am Sonntag um die Deutsche Meisterschaft spielt, ist die Saison für Anastasia Cekulaev schon vorbei. Der SC Potsdam schied im Halbfinale gegen Schwerin aus. Inzwischen steht auch schon fest, dass die 20-Jährige im Herbst nicht nach Potsdam zurückkehren wird. Stattdessen zieht es sie nach Italien zu den Black Angels von Perugia Volley. Sotolas Vertrag bei den BR Volleys gilt noch bis 2025.



Sie wollen zusammen nach Paris: Annika und Christian Zillekens

Annika und Christian Zillekens trainieren zusammen für den großen Traum: die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die beiden Modernen Fünfkämpfer wollen bei der letzten Ausgabe, bei der auch Springreiten zum Programm gehört, dabei sein. Für die 34-Jährige wäre es die vierte, für den 28-Jährigen die zweite Teilnahme. 2021 hatte der olympische Ritt von Annika Zillekens, die damals noch Schleu heiß, eine Debatte über Tierquälerei ausgelöst. Die Sportart wurde danach revolutioniert. Statt Reiten ist nach den Spielen in Paris ein Hindernislauf Teil des Programms. Inzwischen sind Annika und Christian Zillekens verheiratet und Eltern geworden. Tochter Frieda hat ihren (Trainings-)Alltag auf den Kopf gestellt. "Ich war früher unglaublich an den Zeitplan gebunden, also wenn irgendwas nicht mega korrekt mit meinem Trainingsplan abgelaufen ist, hatte ich das Gefühl, ich habe nicht ordentlich trainiert. Jetzt muss ich von der unflexibelsten Athletin überhaupt zur flexibelsten werden", so Annika Zillekens. Mit der Kinderbetreuung wechseln sie und ihr Mann sich ab.



