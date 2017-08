1,5 Millionen Euro an Anschlagsopfer von Berlin ausgezahlt

Der Beauftragte für die Opfer des Terroranschlags vom Breitscheidplatz, Kurt Beck, hat eine erste Bilanz gezogen. Bisher sind 1,5 Millionen Euro an die Opfer und Hinterbliebenen ausbezaht worden. Aber Beck plädiert für deutlich mehr Geld.

Die Opfer und Hinterbliebenen des islamistischen Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt haben bisher 1,5 Millionen Euro an Unterstützung erhalten. Das sagte der Opferbeauftragte Kurt Beck der "Berliner Zeitung" (Dienstag). "Es ist aber noch einiges offen", betonte er weiter. Dafür gebe es den Härtefonds beim Bundesamt für Justiz, Mittel aus dem Opferentschädigungsgesetz für Gewaltopfer und die Verkehrsopferhilfe, ein Fonds der deutschen Versicherungswirtschaft.

Beck kritisierte, dass es derzeit lediglich 10.000 Euro für denjenigen gebe, "der in so einem Fall einen Angehörigen ersten Verwandtschaftsgrades verliert". "Das ist sehr wenig. Darüber müssen wir reden", sagte der Opferbeauftragte. Für Ende des Jahres kündigte er seinen Abschlussbericht an.