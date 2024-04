Wetteraussichten für Berlin und Brandenburg - Sommer, Sonne, Waldbrandgefahr

So 28.04.24 | 11:24 Uhr

Bild: picture alliance/Global Travel Images/J.Held

Die Badesaison beginnt in der Region mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. In der Lausitz sind in den kommenden Tagen bis zu 29 Grad möglich. Parallel dazu steigt auch die Waldbrandgefahr.



Der Mai startet mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen. Schon am Dienstag sollen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf 28 Grad steigen, in der Lausitz sogar auf 29 Grad. Dazu gibt es einen "nahezu ungestörten blauen Himmel", wie eine Meteorologin vorhersagte. Das Wetter am 1. Mai sei "nahezu identisch". Man müsse aufpassen, dass man sich keinen Sonnenbrand hole, sagte sie. Bereits am Sonntag sollte es laut DWD sehr warm werden, die Temperaturen sollten bis zu 25 Grad erreichen. Am Abend seien in der Prignitz Schauer möglich, in der Nacht könne es auch andernorts regnen. Für Montag erwarteten die Meteorologen einen Mix aus Sonne und Wolken und Temperaturen von 20 bis 25 Grad. Am wärmsten soll es in der Lausitz werden. In den Nächten zu Montag und zu Dienstag sollen die Temperaturen um die zehn Grad liegen.

Berliner Bäder und Badestellen öffnen nach und nach

Passend zum Sommerwetter öffnet in Berlin am Montag das Sommerbad Kreuzberg, am 1. Mai startet auch im Strandbad Wannsee und am Insulaner der Badebetrieb. Das Olympiabad ist bereits seit Samstag geöffnet. Schwimmbad-Besucher sollten laut Berliner Bäder-Betrieben an ihren Ausweis denken - die Ausweispflicht gelte nach wie vor.

Waldbrandgefahr in Brandenburg deutlich erhöht

In Brandenburgs Wäldern steigt hingegen die Brandgefahr wieder. Nach den Daten des Umweltministeriums war sie am Sonntag in fast allen Landkreisen auf Stufe 4 - das bedeutet eine hohe Gefahr. Nur im Landkreis Uckermark im Nordosten des Landes war das Risiko mit Stufe 3 etwas geringer. Vor rund zwei Wochen hatte es den bislang größten Waldbrand in diesem Jahr gegeben: in der Gemeinde Schwielowsee im Kreis Potsdam-Mittelmark brannte es auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern. Aufgrund der abgelegenen Lage waren die Löscharbeiten eine Herausforderung für die Feuerwehrleute.

