Nach der Europawahl - Warum ist die kleine Partei Volt bei jungen Wählern beliebt?

Mo 24.06.24 | 07:44 Uhr | Von Leonie Schwarzer

IMAGO / Emmanuele Contini Audio: rbb24 Inforadio | 24.06.2024 | Leonie Schwarzer | Bild: IMAGO / Emmanuele Contini

Bei der Europawahl in Deutschland warb die Partei Volt mit frechen Plakaten und holte schließlich drei Sitze. Kann Volt damit aber auch genügend Stimmen bei kommenden Bundestags- oder Landtagswahlen gewinnen?

Volt ist eine pan-europäische Partei - es gibt sie in mehren europäischen Ländern. Sie will die EU stärken, zum Beispiel dem europäischen Parlament mehr Kompetenz geben. Damit konnte sie vor allem bei jüngeren Wählerinnen und Wählern punkten. Deutschlandweit kam Volt auf 2,6 Prozent der Stimmen, in Berlin sogar auf 4,8 Prozent. Schaut man auf die 16-24-Jährigen, bekam Volt deutschlandweit sogar 7 Prozent der Stimmen. Derzeit ist Volt in 31 europäischen Ländern aktiv, in 20 Ländern ist sie als Partei, in anderen als Bewegung eingetragen.

An einem Samstagnachmittag findet ein Meet and Greet im Berliner Volt-Büro statt. Interessierte können hier Mitglieder der Partei treffen. Ralf Uebigau ist dafür extra zwei Stunden aus Senftenberg angereist. "Ich bin heute hier, um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen, wie die Atmosphäre bei Volt ist, was für Menschen hier zusammenkommen und um zu spüren, ob das was für mich ist", sagt Uebigau. Mit ihm sitzen etwa 30 interessierte Menschen auf Klappstühlen in einem kleinen Raum in Berlin Prenzlauer Berg. Jonathan Drewes von Volt hält eine Power-Point Präsentation und spricht von "Onboarding" und "Community Teams". Der 25-Jährige studiert noch und ist der Ko-Vorsitzende in Berlin.

Wie ist der Erfolg von Volt zu erklären?

Volt sei - anders als die Regierungsparteien - noch nicht vorbelastet und musste bislang keine Kompromisse eingehen, sagt der Politikwissenschaftler Nicolai von Ondarza. Zudem hätte die Kampagne mit den auffälligen, lilafarbenen Poster jüngere Leute angesprochen: "Vieles was sich größere etablierte Parteien nicht getraut haben, eben mit Sprüchen wie 'Sei kein Arsch', hat junge Leute angesprochen, die sich erstmal gefragt haben: Was ist das für eine Partei?"

Volt verzeichnet Mitgliederzuwachs nach der Europawahl

Von Ondarza glaubt jedoch nicht, dass Volt die Ergebnisse auch bei anderen Wahlen erreichen kann: "Volt konnte jetzt schon zum zweiten Mal bei den Europawahlen erfolgreich sein, aber eben nur bei den Europawahlen. Ich erwarte nicht, dass sie bei Bundestags- oder bei Landtagswahlen solche Erfolge erringen können", so der Politikwissenschaftler. Der Ko-Vorsitzende Jonathan Drewes sieht das anders. Die Mitgliederzahl sei in Berlin nach der Wahl von 430 auf 500 Mitglieder gewachsen. Viele Anträge seien zudem noch offen. In der Hauptstadt will seine Partei vor allem mit drei Themen überzeugen: "Wohnpoblem lösen, Mobilität klimfreundlicher und sozialverträglich machen und das Bildungssystem reformieren. Wir sind da aber in einem Prozess, da kommen noch Themen dazu", so Drewes weiter.

Ralf Uebigau aus Senftenberg hat das Treffen gut gefallen. Ganz sicher ist er sich zwar noch nicht, eine Parteimitgliedschaft kann er sich aber vorstellen: "Das ist halt Zukunft in erster Linie. Dass hier viele junge Leute allein schon aufgrund ihres Alters die Zukunft darstellen. Und das Denken ist eben ein anderes als in einem sehr, sehr alten Verband.“ Wenn die pan-europäische Partei auch auf Bundesebene und in Berlin mitgestalten will, muss sie noch mehr Menschen hierzulande überzeugen. Denn anders als auf europäischer Ebene werden hierzulande fünf Prozent der Stimmen benötigt, um ins Parlament einzuziehen.

