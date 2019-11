Bild: imago-images/Travel Stock

Höhepunkt der Mauerfall-Feiern - Große Bühnenshow am Brandenburger Tor

08.11.19 | 22:07 Uhr

Berlin feiert schon seit Tagen den 30. Jahrestag des Mauerfalls - mit insgesamt rund 200 Veranstaltungen an Orten der friedlichen Revolution. Der Höhepunkt ist am Samstagabend eine große Bühnenshow am Brandenburger Tor.

Berlin steuert auf den Höhepunkt der Festivalwoche zum Mauerfall vor 30 Jahren zu. Eine große Bühnenshow findet am Samstgabend am Brandenburger Tor statt, bei der etwa die Staatskapelle unter der Leitung von Daniel Barenboim sowie DJ WestBam auftreten. Moderiert wird der Abend unter anderem von der Sängerin und Schauspielerin Anna Loos.

Zur Eröffnung der Veranstaltung werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie die frühere Beauftragte für die Stasi-Unterlagen-Behörde, Marianne Birthler Ansprachen halten. Bei der rund zweistündigen Bühnenshow erwartet die Zuschauer den Veranstaltern zufolge ein "multimediales Showereignis", das den Themen Mut, Sehnsucht nach Freiheit und ihre Bedeutung für die Menschen damals und heute in vielfältigen künstlerischen Formaten Ausdruck verleiht. Die Teilnehmer und deren Songs oder Geschichten sollen eng mit den Ereignissen von 1989/90 verknüpft sein. Während der Show schwebt über den Köpfen der Zuschauer die 150 Meter lange Kunstinstallation "Visions in Motion". Rund 100.000 bunte Stoffstreifen schweben wie eine bunte Wolke über der Straße des 17. Juni.

Bundespräsident und Kanzlerin in Mauer-Gedenkstätte

Bereits am Samstagvormittag findet in der Mauer-Gedenkstätte in der Bernauer Straße eine zentrale Veranstaltung statt, zu der neben Steinmeier auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet wird. Zunächst empfängt der Bundespräsident die Staatspräsidenten der Slowakei, Polens, Tschechiens und Ungarns im Schloss Bellevue, bevor sie zusammen zu der Veranstaltung an der Bernauer Straße fahren. Dort werden sie auch das Denkmal "Die Kauernde, sich aufrichtend" besuchen, das den Beitrag der Staaten zum Fall der Mauer vom 9. November 1989 würdigt. An einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung nimmt auch die Kanzlerin teil, die dort sprechen wird.

Sieben historische Orte

Bereits seit dem 4. November, dem 30. Jahrestag der größten Demonstration im Wendeherbst auf dem Alexanderplatz, wird in Berlin gefeiert. An sieben Orten in der Stadt wird auch am Wochenende an die Ereignisse erinnert, die zum Mauerfall führten. So sollen Open-Air-Ausstellungen am Alexanderplatz, der Gethsemanekirche, am Brandenburger Tor, dem Kurfürstendamm, der ehemaligen Stasizentrale in der Ruschestraße, der East Side Gallery und dem Humboldt-Forum die Geschichte der friedlichen Revolution veranschaulichen.

Nach Einbruch der Dunkelheit sind dort zudem Videoprojektionen zu sehen. Die "sprechenden Fassaden" erzählen ortsspezifische Geschichten mit historischen Filmaufnahmen. Die Filme laufen jeweils 15 Minuten und wiederholen sich den Abend über. Die Open-Air-Angebote sind rund um die Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Mit einer App auf den Spuren der Mauer

An der East Side Gallery, dem längsten in Berlin noch erhaltenen Stück der Mauer, finden zudem bis zum Wochenende Führungen zur Geschichte des Standorts und die Kunstwerke dort statt. Entwickelt wurde auch eine App, die einen dreidimensionalen Eindruck der einst knapp 160 Kilometer langen Berliner Grenze zwischen Ost-West vermittelt.

"Erzähle deine Geschichte"

Der rbb startet zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November ein Projekt, bei dem die Zuschauerinnen und Zuschauer berichten können, was sie seitdem erlebt haben. Unter dem Titel "Erzähle deine Geschichte – vom Mauerfall bis heute" geht es um Fragen wie "Wie haben Sie die 30 Jahre seit dem Fall der Mauer erlebt?" oder "Was sagt das Erlebte über uns aus?". Der rbb hört zu und sammelt die Geschichten, um sie für immer festzuhalten: die Stimmen der Glücklichen und Frustrierten, der Gewinner und Abgehängten, der Euphorischen und Enttäuschten, die Stimmen der einstigen Wessis und Ossis, der Wossis, Frauen, Männer, Jugendlichen, Älteren. Es sind Lebensgeschichten aus dem Alltag der vergangenen 30 Jahre, mit denen der rbb die jüngere Geschichte Deutschlands dokumentiert. Bis zum 3. Oktober 2020, dem 30. Jahrestag der Wiedervereinigung, ist das Erzählmobil, ein rollendes Mini-Studio, dafür in Berlin und Brandenburg unterwegs. Erste Interviews kann man sich jetzt schon auf www.rbb-deine-geschichte.de ansehen.

30 Jahre Mauerfall - Kultur fürs Volk

Bild: dpa/Fabian Sommer Auf der Strasse des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und der Siegessäule gibt es eine gigntische Installation zu bewundern. Auf 30.000 Stoffstreifen hat der Künstler Patrick Shearn Wünsche und Erinnerungen zum Mauerfall gesammelt.

Bild: imago-images/Christian Thiel An verschiedenen Orten in der Stadt gibt es spektakuläre Videoprojektionen mit historischen Momenten aus dem Jahr 1989 zu sehen - wie hier am Berolinahaus am Alexanderplatz

Bild: dpa/Paul Zinken Eine dankbare Fläche bietet die Rückseite des neu erbauten Stadtschlosses, auf der neben historischen Filmmaterial unter anderem auch ein Bild der Fassade des Palast der Republik projiziert wurde, der an diesem Ort stand.

Bild: dpa/Annette Riedl Der Künstler Rainer Gottemeier hat zum Jubiläum den Verlauf der Mauer auf der Spree mit Lichtern nachempfunden.

Bild: Volksbühne/Thomas Aurin Mit der "Revue einer verpassten Gelegenheit" hat die Berliner Volksbühne an die große Demonstration am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz erinnert. Durch den Abend führte Milan Peschel. Von Videoschnipselvorträgen mit Jürgen Kuttner, mit Gästen wie Elke Erb und Gregor Gysi bis zum Auftritt von Knorkator war alles dabei.

Bild: dpa/Daniel Pier Die Punkrock-Ikone Patti Smith trat in der geschichtsträchtigen Berliner Gethsemanekirche auf. In der Nacht vom 7. Oktober '89 flüchteten sich die Demonstrierenden vom Palast der Republik vor der prügelnden Polizei in das Gotteshaus. Der Kessel um die Gethsemanekirche wurde zu einem Sinnbild für die brutale Reaktion der Parteiführung auf jeglichen Willen zur Veränderung.



Bild: imago-images/F.Boillot Die Band "Fehlfarben" spielte zusammen mit der Ostberliner Punkband "Zerfall" umsonst und draußen auf dem Berliner Alexanderplatz | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen













Alle Straßensperrungen im Überblick: 21.10.2019 bis 16.11.2019 Jeweils von 6 bis 0 Uhr - Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Yitzhak-Rabin-Straße - Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße

6.11.2019 bis 12.11.2019 Jeweils von 6 bis 6 Uhr - Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Yitzhak-Rabin-Straße - Yitzhak-Rabin-Straße zwischen Straße des 17. Juni und Scheidemannstraße

8.11.2019 bis 10.11.2019 Jeweils von 20 bis 4 Uhr - Heinrich-von-Gagern-Straße zwischen Paul-Löbe-Allee und Scheidemannstraße - John-Foster-Dulles-Allee/Scheidemannstraße zwischen Spreeweg und Wilhelmstraße

9.11.2019 bis 10.11.2019 Jeweils von 6 bis 6 Uhr - Wilhelmstraße zwischen Dorotheenstraße und Unter den Linden - Ebertstraße zwischen Hannah-Arendt-Straße und Behrenstraße - Behrenstraße zwischen Ebertstraße und Wilhelmstraße