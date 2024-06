Europawahl 2024 - SPD liegt bei U16-Wahl in Berlin knapp vorn, AfD deutlich in Brandenburg

Di 04.06.24 | 17:26 Uhr

Jugendliche in Berlin und Brandenburg unter 16 Jahren haben kurz vor der Europawahl sehr unterschiedlich gewählt. Bei der U16-Wahl bekam in Berlin knapp die SPD die meisten Stimmen, in Brandenburg lag die AfD deutlich vorn.

Die SPD hat die U16-Wahl in Berlin knapp gewonnen, in Brandenburg lag die AfD deutlich vorn. Das sind die Ergebnisse der nicht repräsentativen, vom Bundesjugendring koordinierten Wahl, die in der letzten Mai-Woche bundesweit in Jugendeinrichtungen und Schulen abgehalten wurde. In Berlin nahmen dabei 20.971 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren teil. Die SPD erhielt 19,23 Prozent der Stimmen. Es folgen die Grünen (17,56 Prozent) und die CDU (16,6 Prozent). Vor fünf Jahren hatten die Grünen in Berlin noch mit rund 31 Prozent deutlich vorn gelegen.

In Brandenburg nahmen 1.383 Kinder und Jugendliche an der Wahl teil. Hier lag die AfD mit 38,3 Prozent der Stimmen deutlich vorn. Die SPD folgte mit 18,1 Prozent vor der CDU mit 13,5 Prozent. Die Linke kam auf 5,1 Prozent, die anderen Parteien erreichten weniger.

An der Abstimmung beteiligten sich in der Woche vom 27. bis zum 31. Mai bundesweit mehr als 60.000 junge Menschen in 875 selbst organisierten Wahllokalen. In Gesamtdeutschland lag die SPD (19,7 Prozent)) knapp vor der CDU (19,4 Prozent), die Grünen (13,8 Prozent) folgten knapp vor der AfD (13,6 Prozent). Die einzige andere Partei über fünf Prozent war die Linke mit 6,8 Prozent der Stimmen. Auch wenn bei der regulären Europawahl erstmals schon 16‑ und 17‑Jährige abstimmen dürfen, wurde der Name U18-Wahl [wahlen.u18.org] teilweise beibehalten. In Berlin und Brandenburg firmierte die Wahl aber explizit als U16-Wahl.

dpa/Thomas Banneyer Europäisches Parlament - Europawahl 2024 in Berlin und Brandenburg Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet in Deutschland am 9. Juni 2024 statt. In Berlin und Brandenburg dürfen Menschen ab 16 Jahre an der Europawahl teilnehmen, wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder Bürgerinnen und Bürger aus Ländern der Europäischen Union sind.

213 Wahllokale in Berlin, fünf in Königs Wusterhausen

Allein in Berlin öffneten rund 213 Wahllokale in Schulen und Jugendeinrichtungen. In Brandenburg waren es deutlich weniger Wahllokale, wobei vor allem Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) mit fünf Wahllokalen heraussticht, es wurde aber auch in Potsdam, Oranienburg, Prenzlau, Frankfurt (Oder), Cottbus oder Müncheberg gewählt. Auf den Stimmzetteln waren dabei dieselben Parteien aufgelistet wie bei der regulären Europawahl am 9. Juni.

Bereits im Vorfeld der Wahl fanden an vielen Schulen Projekte und Veranstaltungen rund um die Themen Europa, Demokratie und Politik statt. Die Anfänge der U16/U18-Wahl liegen in Berlin und reichen bis ins Jahr 1996 zurück. Mittlerweile ist sie nach eigenen Angaben die größte politische Bildungsinitiative für Kinder und Jugendliche in Deutschland.