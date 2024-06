AfD in Brandenburg deutlich vor CDU und BSW

So 09.06.24 | 21:26 Uhr

Mehr als drei Viertel der Stimmen für die Europawahl in Brandenburg sind ausgezählt. Demnach zeichnet sich ab: Die AfD konnte deutlich zulegen, das BSW erreicht aus dem Stand starke Werte. Für SPD und Grüne hingegen zeichnen sich klare Verluste ab.

Bei der Europawahl in Brandenburg zeichnet sich ab, dass die AfD deutlich vorn liegt. Nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen kommt die AfD landesweit auf 29,3 Prozent, gefolgt von der CDU mit 18,2 Prozent.

Bei der Europawahl erreichen CDU/CSU nach den jüngsten Hochrechnung über 30 Prozent in Deutschland. Die AfD liegt auf Platz zwei vor SPD und Grünen und ist laut ARD-Hochrechnung stärkste Kraft in den östlichen Bundesländern.

Der Brandenburger AfD-Chef René Springer sieht seine Partei nach dem Zwischenstand zur Europawahl auf Erfolgskurs. "Man wird sich ernsthaft und inhaltlich mit uns auseinandersetzen müssen", sagte Springer. Er sieht damit auch Rückenwind für den Landtagswahlkampf im Herbst.

Die CDU in Brandenburg hat die Ergebnisse bei der Europawahl als Denkzettel für die Ampel-Parteien gewertet. "Die Ampel ist auch in Brandenburg heute Abend abgewählt worden. Die Verluste für SPD und Grüne bei der Europawahl in Brandenburg zeigen: Die Menschen sind tief frustriert über die Politik der Ampel", sagte der Landesvorsitzende der CDU, Jan Redmann.