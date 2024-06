Kommunalwahlen Brandenburg - Brandenburg wählt Kreistage, Stadtverordnete und Gemeindevertretungen

So 09.06.24 | 08:03 Uhr

Am Sonntag stehen in Brandenburg neben der EU-Wahl auch die Kommunalwahlen an. Gewählt werden Kreistage, Stadtverordnete sowie Gemeindevertretungen. Die Wahlen werden mit Spannung erwartet - nicht nur als Stimmungstest für die Landtagswahl.

Das Super-Wahljahr in Brandenburg beginnt nicht nur mit der EU-Wahl. Zur Wahl stehen am 9. Juni auch so gut wie alle politischen Ämter der Brandenburger Kommunalpolitik, vom Sitz im Kreistag bis zum Posten des Ortsvorstehers. Gesucht werden mehr als 10.000 ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Rund 2,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind in Brandenburg zu den Kommunalwahlen am Sonntag (9. Juni) aufgerufen. Die Wahlen gelten als Stimmungstest dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl, auch wenn sie nicht vergleichbar sind. Die Sicherheitsvorkehrungen sind diesmal höher als vor fünf Jahren, weil Störungen befürchtet werden.

Landeswahlleiter: Briefwahl ist sicher

"Wir haben zusammen mit den örtlichen Wahlbehörden, die den Hauptteil der Arbeit tragen, und dem Amt für Statistik alles so vorbereitet, dass ich sehr optimistisch bin, dass das was in Berlin passiert ist, nicht in Brandenburg passiert", sagte der Landeswahlleiter Herbert Trimbach am Samstag im Gespräch mit rbb24 Brandenburg Aktuell. "Ich komme bekanntlich aus dem Sicherheitsbereich - hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber wir sind sehr optimistisch." Mit dem Vier-Augen-Prinzip und anderen Vorkehrungen habe man zusätzlich alles dafür getan, dass auch die Briefwahl sicher sei, sagte Trimbach.

Drei Stimmen bei Kommunalwahl

Anders als bei den Europawahlen haben bei den Kommunalwahlen alle Wahlberechtigten insgesamt drei Stimmen. Die können alle einem Kandidierenden gegeben werden oder sie werden auf verschiedene Kandidierende aufgeteilt. Es können auch nur eine Stimme oder zwei Stimmen abgegeben werden. Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz haben oder sich dort sonst gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland haben und nicht nach § 9 des brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Über 20.000 Kandidaten bei Kommunalwahlen

Gewählt werden in Brandenburg nach Angaben des Landeswahlleiters 14 Kreistage, die Stadtverordnetenversammlungen der Städte Potsdam, Brandenburg an der Havel und Cottbus sowie 408 Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte. Auch über 271 ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der amtsangehörigen Städte und Gemeinden sowie 8 hauptamtliche Bürgermeister wird entschieden. Dazu kommt die Wahl von mehr als 1300 Ortsbeiräten und über 340 Ortsvorstehern. Mehr als 20 000 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich dabei. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Werneuchen entscheiden über die Abwahl von Bürgermeister Frank Kulicke (Unabhängige Wählergruppe Werneuchen).

25 Parteien und Vereinigungen zugelassen

Zu den Kommunalwahlen sind 25 Parteien und Vereinigungen zugelassen: SPD, AfD, CDU, Grüne, Linke, FDP, Tierschutzpartei, BVB/Freie Wähler, Freie Wähler, Die Basis, Die Partei, Piraten, ÖDP, Unabhängige, Heimat, Volt, Team Todenhöfer, V-Partei, DKP, PdH, MLPD, Familien-Partei, Deutsche Konservative, Bündnis Deutschland sowie die rechtsextreme Partei Der Dritte Weg. Ob alle antreten, ist unklar. Oft gibt es auch Listenvereinigungen und Einzelbewerber. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) tritt zu den Kommunalwahlen nicht unter diesem Namen an, in Potsdam aber etwa als Bündnis für Vernunft und Gerechtigkeit. Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren zu den 14 Kreistagen und den Stadtverordnetenversammlungen der 4 kreisfreien Städte lag die CDU mit 18,3 Prozent landesweit vorn, gefolgt von der SPD mit 17,7 Prozent. Die AfD erreichte 15,9 Prozent, die Linke 14,1 Prozent, die Grünen kamen auf 11,1 Prozent, BVB/Freie Wähler auf 6,3 Prozent und die FDP erreichte 4,9 Prozent.

