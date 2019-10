Bei den Verhandlungen zwischen SPD, CDU und Grünen über eine Regierungsbildung in Brandenburg geht es am Mittwoch um das Thema Bildung. Schon vor Beginn der Gespräche wurde deutlich: Eine beitragsfreie Kita wird es vor 2024 wohl nicht geben.

Die geplante rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg wird die Eltern von Kita-Kindern nach Ansicht der Grünen bis 2024 nicht völlig von Beiträgen befreien können. "Die komplett kostenfreie Kita - das werden wir wahrscheinlich in dieser siebten Wahlperiode nicht vollständig erreichen können", sagte Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher am Mittwoch in Potsdam zum Start der Koalitionsverhandlungen über die Bildungspolitik. "Es wird einfach darum gehen, was finanzierbar ist."