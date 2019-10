Brandenburg soll künftig von einer rot-schwarz-grünen Koalition regiert werden. Knapp acht Wochen nach der Landtagswahl habe sich die Verhandlungsrunde von SPD, CDU und Grünen auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstagabend in Potsdam. Offiziell vorgestellt werden soll das 85-seitige Papier am Freitagnachmittag in Potsdam.