SPD, CDU und Grüne in Brandenburg haben am Freitag ihren 84-seitigen Koalitionsvertrag vorgestellt. "Wir haben viele Hundert Stunden damit verbracht, einen guten Koalitionsvertrag für unser Land zu schreiben", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke am Freitag auf einer Pressekonferenz in Potsdam. "Wir haben viele Vorhaben, die unser Land voranbringen sollen." Woidke sprach von einer "Koalition der Mitte, der großen Mehrheit der Menschen".



Als wichtige Themen der künftigen Legislaturperiode nannte Woidke die Stärkung der Pflege älterer Menschen, die Beitragsfreiheit in den Kitas für die Betreuung von Kindern ab drei Jahren bis 2024, die Regionalentwicklung und einen "starken Staat" durch eine bessere Ausstattung von Polizei und Justiz. Mit den im Koalitionsvertrag unter dem Titel "Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit" verankerten Zielen sollten gleiche Chancen und Perspektiven für alle Brandenburger geschaffen werden, sagte Woidke.