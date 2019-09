Audio: Inforadio | 25.09.2019 | Torsten Sydow | Bild: dpa/Julian Stähle

Dreieinhalb Wochen nach der Wahl - Brandenburger Landtag kommt zu erster Sitzung zusammen

24.09.19 | 20:50 Uhr

Gut drei Wochen nach der Landtagswahl kommt am Mittwoch der Brandenburger Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Der erste Konflikt zeichnet sich bereits ab, denn als zweitstärkste Fraktion will auch die AfD einen der beiden Vizepräsidenten stellen.



Dreieinhalb Wochen nach der Landtagswahl wird sich am Mittwoch der neue Brandenburger Landtag konstituieren. Am Mittwoch um 10.00 Uhr soll Alterspräsidentin Marianne Spring-Räumschüssel von der AfD die Sitzung in Potsdam eröffnen.



Ulrike Liedtke soll neue Landtagspräsidentin werden

Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl des neuen Präsidiums. Gemäß Artikel 69 der brandenburgischen Landesverfassung stellt die stärkste Fraktion den Landtagspräsidenten, die zweit- und die drittstärkste Fraktion, in dieser Leglislaturperiode also AfD und CDU, entsenden je einen Vizepräsidenten. Des weiteren sind alle Fraktionen mit einfachen Mitgliedern im Präsidium vertreten.

Nachfolgerin der bisherigen Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD), die es nicht mehr in den Landtag geschafft hat, soll die Musikwissenschaftlerin Ulrike Liedtke werden. Für die SPD-Politikerin wird eine breite Zustimmung erwartet, ebenso wie für Barbara Richstein von der CDU, die von ihrer Partei als Vizepräsidentin nominiert wurde. Ob auch der andere Vizeposten vergeben werden kann, ist offen - denn dieser steht als zweitstärkster Fraktion der AfD zu, die dafür ihren bisherigen Parlamentarischen Geschäftsführer Andreas Galau benannt hat.

"Das ist eine NPD in Blau"

Die Fraktionen von SPD und Linken haben bereits angekündigt, dass sie nicht für Galau stimmen werden. "Es wird keine Ja-Stimme geben, nicht für diesen und nicht für andere Kandidaten", machte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Dienstag deutlich. Auch jede Art von Zusammenarbeit mit der AfD lehnt Bischoff ab. "Das ist eine NPD in Blau, das kann man nicht mehr anders formulieren", sagte Bischoff. Parlamentarische Initiativen der AfD würden die Sozialdemokraten nicht unterstützen. "Wir haben eine ganz klare Abgrenzung der SPD gegenüber dieser in Brandenburg rechtsradikalen AfD."

Der AfD-Abgeordnete Andreas Galau

Galau will sich parteipolitisch neutral verhalten

Auch die Abgeordneten von Bündnis90/Die Grünen wollen Galau nicht aktiv wählen. Bei der CDU zeichneten sich Enthaltungen und Ja-Stimmen ab. Die Freien Wähler gaben keine Abstimmungsempfehlung. Galau selbst kündigte an, seine Aufgabe als Vizepräsident des Landtags nicht parteipolitisch zu interpretieren. "In dem Augenblick, wo ich das Amt des Vizepräsidenten bekleide, bin ich zu strikter parteipolitscher Neutralität verpflichtet", sagte Galau am Dienstag in Potsdam. "Dem werde ich auch vollumfänglich gerecht werden." Vorbehalte gibt es bei anderen Fraktionen auch gegen die Kandidaten der AfD für einfachen Präsidiumsmitglieder, Steffen Kubitzki, und Daniel Freiherr von Lützow.

Nur begrenzte finanzielle Spielräume für "Kenia"

Unterdessen haben SPD, CDU und Grüne am Dienstag ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Nach einem "Kassensturz" gibt es dabei nur begrenzte finanzielle Spielräume. Das Ziel sei es, den Haushalt weiter zu konsolidieren, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Man halte aber an den Eckpunkten der Sondierung fest, so etwa der Ausbau von Kita-Betreuung und Kita-Beitragsfreiheit. Dazu werde ein Stufenplan festgelegt.

Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher ergänzte, vereinbart sei zudem mehr Klima-, Umwelt- und Tierschutz. Der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen betonte: "Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, aber mit gutem Regieren kann man einiges tun." Nun sollen sieben Fachgruppen mit ihrer Arbeit beginnen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa geht es um Bildung, Innenpolitik, Wirtschaft, Landwirtschaft, gute Arbeit, Finanzen und "Good governance", also gute Regierungsführung. Die große Verhandlungsrunde trifft sich nach Angaben von Nonnemacher voraussichtlich wieder am 7. Oktober.