SPD, CDU und Grüne in Brandenburg sehen nach ihrem ersten gemeinsamen Dreier-Gespräch eine Annäherung. "Die Partner bewegen sich aufeinander zu, ich gehe mit einem guten Gefühl hier raus", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag nach einer rund vierstündigen Beratung in Potsdam.



Einer der Knackpunkte bleibt gleichwohl die Braunkohletagebaue in der Lausitz. Zur Grünen-Forderung, diesen so schnell wie möglich einzustellen, sagte Woidke, man sei auch in diesem Bereiche gut vorangekommen." Weitere Hürden auf dem Weg zu einer Dreier-Koalition sind auch Landwirtschaft und innere Sicherheit.