Woidke strebt in Brandenburg Kenia-Koalition an

Bei den Sondierungsgesprächen in Brandenburg zeichnet sich ein Ergebnis ab: Nach rbb-Informationen will Ministerpräsident Woidke (SPD) seiner Partei vorschlagen, Koalitionsverhandlungen mit CDU und Grünen aufzunehmen.

In Brandenburg bahnen sich Verhandlungen für eine Kenia-Koalition an. Wie der rbb aus Sondierungskreisen erfuhr, will Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit CDU und Grünen Koalitionsgespräche aufnehmen. Das will er seinen Parteigremien am Donnerstagabend vorschlagen.

Auch die Landesspitzen von CDU und Grünen berieten über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Bei den Grünen, bei denen es bisher auch kritische Stimmen gegen das Bündnis gab, entscheidet noch ein Kleiner Parteitag am Samstag.